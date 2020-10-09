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Дмитриев о поправках в Конституцию: "на деревню к дедушке" ― это не подход
09.10.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Граждане Беларуси, общественно-политические объединения и их представители со 2 октября текущего года имеют возможность внести на рассмотрение в парламент страны свои варианты поправок в действующую Конституцию, предложения можно
© SputnikЮрий Иванов
Есть ли такие предложения у движения "Говори правду", слушателям радио Sputnik рассказал его сопредседатель, экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев
"Мы не согласны с тем, как организован сбор и обсуждение этих поправок, система "напишите на деревню к дедушке" точно недостойна такого уровня дискуссии. Мы считаем, что должна быть открытая система, и будем выступать за то, чтобы люди видели, куда они высылают свои поправки и каким образом они рассматриваются, кто их рассматривает, на каком основании принимаются решения о весомости той или иной поправки. Сейчас все пока выглядит как показуха", ― рассуждает Дмитриев.
Все события после президентских выборов в Беларуси как раз и "происходят из-за того, что людей отодвигают от принятия решений", напоминает Дмитриев.
Собеседник намерен "выступать за то, чтобы дискуссия по поправкам была открытой, гласной, с понятными правилами, и чтобы она не снимала с повестки те вопросы, которые по-настоящему выводят людей на протесты – это фальсификация выборов и применение насилия в отношении мирных людей", подчеркивает Дмитриев.
Напомним, 2 октября Палата представителей разместила на своем сайте
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Дискуссия о корректировках основного закона страны не должна быть "показухой" ― людям надо понимать, кто и как рассматривает предложенные ими изменения, и как...
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