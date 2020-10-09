Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Дмитриев о поправках в Конституцию: "на деревню к дедушке" ― это не подход

Граждане Беларуси, общественно-политические объединения и их представители со 2 октября текущего года имеют возможность внести на рассмотрение в парламент страны свои варианты поправок в действующую Конституцию, предложения можно отправлять до 25 октября на электронный адрес zakon@house.gov.by.

Есть ли такие предложения у движения "Говори правду", слушателям радио Sputnik рассказал его сопредседатель, экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев

"Мы не согласны с тем, как организован сбор и обсуждение этих поправок, система "напишите на деревню к дедушке" точно недостойна такого уровня дискуссии. Мы считаем, что должна быть открытая система, и будем выступать за то, чтобы люди видели, куда они высылают свои поправки и каким образом они рассматриваются, кто их рассматривает, на каком основании принимаются решения о весомости той или иной поправки. Сейчас все пока выглядит как показуха", ― рассуждает Дмитриев.

Все события после президентских выборов в Беларуси как раз и "происходят из-за того, что людей отодвигают от принятия решений", напоминает Дмитриев.

Собеседник намерен "выступать за то, чтобы дискуссия по поправкам была открытой, гласной, с понятными правилами, и чтобы она не снимала с повестки те вопросы, которые по-настоящему выводят людей на протесты – это фальсификация выборов и применение насилия в отношении мирных людей", подчеркивает Дмитриев.

Напомним, 2 октября Палата представителей разместила на своем сайте объявление о приеме предложений по внесению изменений в основной закон страны. Только за первые три дня белорусы внесли около 350 предложений о поправках.

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