Нобелевской премии мира 2020 удостоена Всемирная продовольственная программа ООН

Источник материала: Ежедневник

Нобелевский комитет 9 октября объявил обладателя премии мира в 2020 году. Награду получила Всемирная продовольственная программа – за борьбу с голодом в мире. Об этом информирует официальный сайт премии.

Премию присудили «за усилия по борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий для мира в затронутых конфликтами районах и за выступление в качестве движущей силы по предотвращению использования голода в качестве оружия в войнах».

Всемирная продовольственная программа – это одно из звеньев Организации Объединенных Наций, которая отвечает за гуманитарную помощь. ВПП занимается обеспечением продовольствием людей, которые страдают от голода. Организация основана в 1963 году. Ежегодно ВПП помогает 90 миллионам человек. Большинство людей, которым оказывают помощь, пострадали в результате чрезвычайных ситуаций. Главная цель ВПП – покончить с детским голодом в мире. Штаб-квартира находится в Риме, а подразделения – в 80 странах мира.