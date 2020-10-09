Получится ли у Минска и Москвы «пересидеть» белорусский протест

Источник материала: Ежедневник

фото: freepng.ru

Все это уже было. Пересидели ведь отсутствие послов с США, заморозку с Европой после 2010.

В последние дни много обсуждалась тема исхода из Беларуси послов. Некоторым кажется, что это –фактор, который должен на что-то повлиять.



У меня нет по этому поводу большого оптимизма. Лукашенко все такие телодвижения фиолетовы. За 26 лет правления это уже не первый случай, и он никогда особо этому не огорчался. Ни для кого не секрет, что сам он считает свое правление вечным, поэтому в таких передрягах ставка делается главным образом на «пересидеть».



Можно пытаться пересидеть протесты, и, если утихнут, начинать попытки отношения. Можно пересидеть нынешних европейских политиков и потом пробовать говорить с новыми «с нуля». Все это уже было. Пересидели ведь отсутствие послов с США, заморозку с Европой после 2010.



Одновременно многих возбудил тот факт, что Песков, заявляя об отсутствии планов встречи Тихановской и Путина, назвал её фамилию. В этом многие увидели знак, что скоро может измениться и отношение, ведь, например, Навальный для Кремля – вечный «пациент».



Куда более значимым мне кажется высказывание того же Пескова, что по их расчетам ситуация в Беларуси успокоится без посредников извне. В том числе, надо понимать, и без самой России.



По факту это означает, что в Москве тоже решили белорусскую ситуацию «пересидеть». Да, Лукашенко признали, а Тихановскую объявили в розыск, но надо понимать, сколько всего подписано между странами, сколько процедур действуют на административном уровне «на автомате», и сколько собственных проектов Москва бы похоронила, фактически прервав с Минском дипотношения (а именно так и происходит сейчас со странами, которые Лукашенко не признали). В то же время, реально Кремль пока не помог особо ничем: прислали пропагандистов, дали кредит в формате «чтобы старые долги отдал» да поддержали добрым словом – и все: каждый «пересиживает» сам за себя.



Стратегия «Железной жопы» в данном случае является слабой и для Минска, и для Москвы. С нашими все понятно. Пересиживать хорошо, когда у тебя есть свободных миллиардов пять баксов на карточке, то есть, имеются ресурсы. Когда их нет, а ты в изоляции, у этого процесса маячит вполне закономерный финал. Вот, например, вчера в Минске озвучили интересную инициативу – сократить дотационный общественный транспорт. Экономия, все ж – из бюджета. Будут ли экономить на силовиках? Никто и никогда. Значит, на транспорте экономят в интересах поддержания репрессивного аппарата. И так будет во всем, пока не кончится также все. И чем активнее общество будет на всех уровнях сопротивляться, тем быстрее эти ресурсы закончатся.



У Москвы положение спокойнее. Она может в результате своей пассивности и выиграть. Но, заняв по отношению к Лукашенко благожелательно-выжидательную позицию, сильно рискует: чем дольше он будет у власти, тем больше людей будет испытывать негатив к РФ. Такое себе.



Мирные же протесты белорусов продолжают работать по принципу «капля камень точит». Не хочется перечислять все признаки – получится слишком много букв. Но интересно, до какого уровня доходят протестные настроения и с какой стороны они проникают в систему. Из МИДа уволился сын Макея. Недавно стало известно, что сын витебского мэра отсидел сутки. Не так давно мы видели курьезное видео, на котором омоновец прогоняет с акции протеста свою жену.



Да, силовики и главные столпы режима будут последними, уйдет, а многие и вообще не уйдут. Это нормально – в омон и в исполкомы отбирают у нас отнюдь не по признаку высоких интеллектуальных и моральных качеств. Но мы видим, что, оставаясь верными правителю, многие из них уже сейчас попадают в такую изоляцию, что, честно говоря, не позавидуешь.



Вывод из этого очень простой. Стратегия «пересидеть» слаба, потому что не предполагает проактивных действий. Да, пересидев протесты, можно пересидеть и дипломатическую изоляцию, и экономические трудности. Но положение протестующих выгоднее: не сдаваясь и не позволяя «пересидеть», они каждый день приближают победу.

Петр Кузнецов