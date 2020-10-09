Лукашенко призвал дать «четкий ориентир» белорусам, которые находятся между властью и оппозицией

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам заявил, что Беларусь – правовая страна и первоочередная задача властей сейчас – рассказать белорусам, как будет развиваться страна.

«У нас правовое государство, нельзя допустить разгула преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях закон не работает. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа. Держа в поле зрения наших прямых оппонентов, мы упускаем нейтральную, но тоже активную часть нашего общества, которая находится, если можно так сказать, между властью и оппозицией. Эти люди хотят стабилизации, отдельные из них находятся в состоянии неопределенности. Поэтому им надо дать четкий ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Беларуси», – цитирует президента БелТА.

«Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа, — сказал Александр Лукашенко.

Президент призвал белорусов сплотиться. «Если мы хотим зваться народом, если мы нация, мы должны сплотиться и выстоять».