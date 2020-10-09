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Синоптики обещают теплую погоду в выходные дни

09.10.2020 14:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Теплые воздушные массы с южных широт обеспечат в выходные температурный фон, значительно превышающий климатическую норму. Об этом сообщает Белгидромет.

10 октября ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку местами небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы на большей части территории республики туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +7… 13 °C, при прояснениях +4…6 °С. Максимальная днем +13…19 °С.

11 октября, в воскресенье, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +6…11 °С, местами до +13 °С. Днем +10…17 °С, по юго-востоку до +19 °С, передает tut.by.

Синоптики отмечают, что среднесуточная температура по стране сейчас на 3−8 °С выше обычного и больше соответствуют первой декаде сентября.

 
 
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Теплые воздушные массы с южных широт обеспечат в выходные температурный фон, значительно превышающий климатическую норму. Об этом сообщает Белгидромет.
 
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