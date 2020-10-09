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КС: иллюзией конституционной реформы власть пытается отвлечь внимание от фальсификации выборов

09.10.2020 14:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси раскритиковал инициативу белорусских властей по проведению конституционной реформы. Соответствующее заявление размещено в телеграм-канале КС.

КС: иллюзией конституционной реформы власть пытается отвлечь внимание от фальсификации выборов

В нем говорится, что о необходимости изменения Конституции было объявлено на открытии осенней сессии Палаты представителей 2 октября, а уже через пять дней нижняя палата парламента объявила о сборе предложений по внесению изменений в Основной закон, который продлится до 25 октября.

«Созданием иллюзии конституционной реформы действующая власть пытается подменить повестку выхода из политического кризиса и выиграть время, отвлечь внимание белорусов от фальсификации выборов и последовавшего беспрецедентного насилия, — убеждены в КС. — Координационный совет уверен: объявленные инициативы внесения изменений в Конституцию Республики Беларусь являются преждевременными и не способствуют разрешению политического кризиса в стране».

«Реформа конституционного строя Республики Беларусь возможна лишь после восстановления законности и возвращения доверия народа государственной власти. Проведение референдума под контролем президента, чья легитимность не признается большинством стран мира, и подсчет голосов на нем дискредитировавшими себя избирательными комиссиями делает любые его результаты нелегитимными», — подчеркнуто в заявлении.

Стоит отметить, что еще 19 июня команда претендовавшего на пост президента экс-банкира Виктора Бабарико обнародовала его видеообращение с инициативой провести референдум об изменении Конституции, взяв за основу первоначальную редакцию от 15 марта 1994 года. Бабарико тогда уже находился в СИЗО КГБ по обвинению в совершении экономических преступлений.

6 октября команда Бабарико опубликовала видеообращение спикера его штаба, соратницы Светланы Тихановской и члена президиума КС Марии Колесниковой, сделанное на случай ее ареста. В нем она заявила, что никто не отказался от идеи провести референдум о возврате к Конституции 1994 года, который необходим «для разделения ветвей власти, ограничения сроков и полномочий президента и назначения выборов в новый парламент — Верховный совет». Инициативная группа по сбору подписей за проведение этого референдума будет зарегистрирована, убеждена Колесникова.

 
 
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Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси раскритиковал инициативу белорусских властей по проведению конституционной...
 
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