Неизвестный под видом Тихановской поучаствовал в закрытом онлайн-заседании парламента Дании

Неизвестный, выдававший себя за экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, принял участие в конфиденциальном онлайн-заседании внешнеполитического комитета парламента Дании.





Заседание состоялось 6 октября, сообщает «Дождь» .

В сообщении парламента по этому поводу говорится, что Тихановская в начале заседания не могла подключиться к конференции из-за технических проблем с камерой, поэтому заседание продолжили без изображения — депутаты не могли видеть, с кем общаются.

Через 40 минут они поняли, что общаются с другим человеком, и завершили заседание. Позже в аппарате Тихановской подтвердили, что она не принимала участие во встрече.

В парламенте заявили, что на этой онлайн-встрече не обсуждалось ничего, что могло бы скомпрометировать участников: главной темой была поддержка граждан Беларуси в борьбе за демократию и права человека.