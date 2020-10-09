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Неизвестный под видом Тихановской поучаствовал в закрытом онлайн-заседании парламента Дании

09.10.2020 14:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Неизвестный, выдававший себя за экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, принял участие в конфиденциальном онлайн-заседании внешнеполитического комитета парламента Дании.

Неизвестный под видом Тихановской поучаствовал в закрытом онлайн-заседании парламента Дании

Заседание состоялось 6 октября, сообщает «Дождь».

В сообщении парламента по этому поводу говорится, что Тихановская в начале заседания не могла подключиться к конференции из-за технических проблем с камерой, поэтому заседание продолжили без изображения — депутаты не могли видеть, с кем общаются.

Через 40 минут они поняли, что общаются с другим человеком, и завершили заседание. Позже в аппарате Тихановской подтвердили, что она не принимала участие во встрече.

В парламенте заявили, что на этой онлайн-встрече не обсуждалось ничего, что могло бы скомпрометировать участников: главной темой была поддержка граждан Беларуси в борьбе за демократию и права человека.

 
 
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Неизвестный, выдававший себя за экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, принял участие в конфиденциальном онлайн-заседании внешнеполитического...
 
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