Адвокаты записали песню на слова Максима Знака

Музыку на стихотворение Максима написал Александр Мицкевич. Видео опубликовал в Фейсбуке адвокат Дмитрий Лаевский.





В записи участвовали:





Дмитрий Лаевский, адвокат — гитара, вокал;





Владимир Пыльченко, адвокат — гитара, вокал;





Евгений Пыльченко, адвокат — бас-гитара;





Юлия Стальмахова, адвокат — перкуссия.





"Этой песней продолжается наша музыкальная поддержка Максима Знака. И с этого момента — под названием Вокально-инструментальный ансамбль "Правовой дефолт" имени М. Знака", — написал Лаевский.





***

Яны думалі — нас пахавалі...

А мы — бульба! Як нас пахаваць?

Мы зялёным зямлю прабівалі,

Спрабавалі да неба дастаць.





Яны рэзалі нас на кавалкі,

Але кожны прарваўся наверх.

Стала болей нас! Неспадзяванка!

Вось! Трымайце яшчэ адзін мех!





Яны у цемры мяхі пакідалі,

Яны думалі — гэта адказ.

Але мы прарасталі ў падвале!

Мы — жывыя! Не знішчыце нас!