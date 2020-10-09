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Адвокаты записали песню на слова Максима Знака

09.10.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

9 октября исполняется ровно месяц со времени задержания адвоката Максима Знака, члена президиума Координационного совета. Его коллеги-адвокаты по этому случаю записали песню на стихотворение, кoторое Знак передал из заключения.

Музыку на стихотворение Максима написал Александр Мицкевич. Видео опубликовал в Фейсбуке адвокат Дмитрий Лаевский.

В записи участвовали:

Дмитрий Лаевский, адвокат — гитара, вокал;

Владимир Пыльченко, адвокат — гитара, вокал;

Евгений Пыльченко, адвокат — бас-гитара;

Юлия Стальмахова, адвокат — перкуссия.

"Этой песней продолжается наша музыкальная поддержка Максима Знака. И с этого момента — под названием Вокально-инструментальный ансамбль "Правовой дефолт" имени М. Знака", — написал Лаевский.

***
Яны думалі — нас пахавалі...
А мы — бульба! Як нас пахаваць?
Мы зялёным зямлю прабівалі,
Спрабавалі да неба дастаць.

Яны рэзалі нас на кавалкі,
Але кожны прарваўся наверх.
Стала болей нас! Неспадзяванка!
Вось! Трымайце яшчэ адзін мех!

Яны у цемры мяхі пакідалі,
Яны думалі — гэта адказ.
Але мы прарасталі ў падвале!
Мы — жывыя! Не знішчыце нас!
 
 
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9 октября исполняется ровно месяц со времени задержания адвоката Максима Знака, члена президиума Координационного совета. Его коллеги-адвокаты по этому случаю...
 
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