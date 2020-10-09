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Координационный совет: Инициативы власти по поправкам в Конституцию не разрешат кризиса в Беларуси

09.10.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Координационный совет считает, что объявленные властью инициативы по поправкам в Конституцию не способствуют разрешению политического кризиса в стране.




"Координационный совет уверен: объявленные инициативы внесения изменений в Конституцию Беларуси являются преждевременными и не способствуют разрешению политического кризиса в стране. Реформа конституционного строя возможна лишь после восстановления законности и возвращения доверия народа государственной власти", - говорится в заявлении КС о конституционной реформе, которое оупубликовано в пятницу.

В КС считают, что "проведение референдума под контролем президента, чья легитимность не признается большинством стран мира и подсчет голосов на нем дискредитировавшими себя избирательными комиссиями – делает любые его результаты нелегитимными".

"Созданием иллюзии конституционной реформы действующая власть пытается подменить повестку выхода из политического кризиса и выиграть время, отвлечь внимание белорусов от фальсификации выборов и последовавшего беспрецедентного насилия", - сказано в заявлении Коордсовета.

Здесь считают, что для выхода из кризиса необходимо признать выборы 9 августа недействительными и провести новые, прекратить политическое преследование граждан, освободить политических заключённых."Выполнение данных требований возможно при соблюдении норм действующей Конституции", - полагают в КС.

Координационный совет также считает, что любые изменения Конституции должны гарантировать сменяемость власти, в том числе за счёт ограничения президентских полномочий двумя сроками, разделение ветвей власти, проведение свободных и демократических выборов, неприкосновенность независимости и территориальной целостности Беларуси.
 
 
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Координационный совет считает, что объявленные властью инициативы по поправкам в Конституцию не способствуют разрешению политического кризиса в стране.
 
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