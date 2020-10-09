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Группа мошенников продавала белорусам угнанные в РФ машины

09.10.2020 15:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Гомеле рассмотрели дело о мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере. В качестве обвиняемых выступало три человека. В сообщении Верховного суда утверждается: «Умысел был направлен на завладение деньгами и имуществом граждан и юридических лиц. Под видом легальных машин продавали авто, заведомо для участников группы похищенные в России».

«Автомобили снабжали поддельными идентификационными номерами, документами и регистрационными (номерными) знаками, — сообщили в суде. — Также мошенничество выражалось иными способами: как в группе по предварительному сговору, так и самостоятельно, используя лиц, не осведомленных об их преступном умысле».

Также Верховный суд назвал суммы ущерба: «Обвиняемый Р. с 25 февраля 2015 года по июнь 2018 года завладел имуществом и деньгами на общую сумму 1 751 779 рублей 24 копейки, а всего намеревался на 1 850 555 рублей 24 копейки. Обвиняемый М. с сентября 2016 года по июль 2018 года — на общую сумму 940 208 рублей 60 копеек, а намеревался на 1 014 984 рубля 60 копеек. Обвиняемый Б. с 21 ноября 2016 года по 21 февраля 2018 года завладел денежными средствами граждан на общую сумму 371 036 рублей 63 копейки».

Р. признан виновным в мошенничестве, сбыте официального документа, подстрекательстве к даче взятки, назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет в колонии усиленного режима. М. признан виновным в покушении на мошенничество, сбыте официального документа, приговор — 4 года в колонии в условиях усиленного режима. Обвиняемый Б. признан виновным в мошенничестве, сбыте официального документа, получил 3 года колонии усиленного режима.

Постановлено взыскать: с Р. — 742 508 рублей 96 копеек в счет возмещения имущественного вреда, в счет возмещения морального вреда — 12 500; с Р. и М. солидарно — 489 015 рублей 35 копеек и 31 000 рублей; с Р., М. и Б. солидарно — 224 462 рубля 2 копейки и 16 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле рассмотрели дело о мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере. В качестве обвиняемых выступало три человека. В сообщении...
 
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