В Ghost of Tsushima наконец можно будет погладить собаку

Источник материала: Onliner

16 октября для игры Ghost of Tsushima, эксклюзива PS4, выйдет обновление до версии 1.1. В нем появится возможность погладить собаку и взять ее себе в союзники. Правда, перед этим надо будет пройти игру в режиме New Game+ и надеть на персонажа специальный амулет Charm of Canine Recruitment.

До этого в игре можно было гладить только лисиц. Но лисицы не собаки. А потому Ghost of Tsushima не могла получить одобрение популярного Twitter-аккаунта «Can You Pet the Dog?» («Можно ли погладить собаку?»), который рассказывает, в каких играх и как можно погладить собаку.

You can pet the dog in Baldur's Gate 3 pic.twitter.com/lGZ31IDaKZ — Can You Pet the Dog? (@CanYouPetTheDog) October 7, 2020

Вторым важным нововведением станет кооперативный режим на двух и четырех человек. В этом режиме также можно будет погладить собаку.

...and you can also pet the spirit dogs in Ghost of Tsushima: Legends. pic.twitter.com/a5N7G3oMOU — Ghost of Tsushima OUT NOW (@SuckerPunchProd) October 8, 2020