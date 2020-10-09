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В Ghost of Tsushima наконец можно будет погладить собаку

09.10.2020 15:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

16 октября для игры Ghost of Tsushima, эксклюзива PS4, выйдет обновление до версии 1.1. В нем появится возможность погладить собаку и взять ее себе в союзники. Правда, перед этим надо будет пройти игру в режиме New Game+ и надеть на персонажа специальный амулет Charm of Canine Recruitment.

До этого в игре можно было гладить только лисиц. Но лисицы не собаки. А потому Ghost of Tsushima не могла получить одобрение популярного Twitter-аккаунта «Can You Pet the Dog?» («Можно ли погладить собаку?»), который рассказывает, в каких играх и как можно погладить собаку.

Вторым важным нововведением станет кооперативный режим на двух и четырех человек. В этом режиме также можно будет погладить собаку.

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16 октября для игры Ghost of Tsushima, эксклюзива PS4, выйдет обновление до версии 1.1. В нем появится возможность погладить собаку и взять ее себе в союзники. Правда, перед этим...
 
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