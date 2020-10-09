Хроника дня. Студенты вышли на акции солидарности с работниками заводов

Источник материала: Onliner

Это очередная политическая хроника. Сегодня студенты столичных вузов вышли на акции солидарности с работниками заводов, защитники Максима Знака подали обращение в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям, а глава российского МИДа рассказал о позиции ЕС в отношении Беларуси. О том, что происходит в нашей стране, пишем чуть ниже.

Студенты вышли на акции солидарности с рабочими

Сегодня студенты многих столичных вузов вышли на акции солидарности с работниками заводов. Они пели песни возле своих университетов и держали плакаты с названиями заводов. К акции присоединились студенты МГЛУ, БГЭУ, МГЭИ им. Сахарова, БГУ, БГУКИ, БГТУ, БГАИ.





















Защитники Максима Знака подали обращение в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям

В Telegram-канале Дмитрия Лаевского появилось сообщение, что 4 октября защитники Максима Знака — адвокаты Евгений Пыльченко и Дмитрий Лаевский — направили в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям обращение. В нем они обосновали произвольный характер задержания Максима Знака.

По мнению защиты, задержание Максима Знака связано исключительно с законным осуществлением им своих фундаментальных прав — права на свободу мнения и свободу ассоциаций.

«А также с тем обстоятельством, что он как адвокат оказывал юридическую помощь гражданам, реализовывавшим свое право избираться и быть избранными — Виктору Бабарико и Светлане Тихановской. Задержание также вызвано дискриминационными мотивами, поскольку связано с выражением определенного политического мнения. При заключении Максима Знака под стражу не соблюдены права на свободу и личную неприкосновенность. Все эти обстоятельства указывают на то, что задержание Максима Знака является произвольным в соответствии с критериями РГПЗ», — говорится в тексте.

Глава МИД России рассказал о позиции Европейского союза в отношении Беларуси

Сегодня на пресс-конференции глава МИД РФ отметил, что позиция Европейского союза по ситуации в Беларуси противоречива, но большинство ответственных и серьезных членов сообщества против того, чтобы сжигать мосты в отношениях с Минском.

Он указал, что в ЕС сосуществуют две тенденции, как относиться к ситуации в Беларуси, сообщает ТАСС.

— Первая тенденция всячески подпитывается теми странами, которые являются непосредственными соседями Беларуси, прежде всего Литвой и Польшей, которые занимают агрессивную позицию, включая апеллирование к историческим временам, когда существовало и Великое Княжество Литовское, и Речь Посполитая. Эти страны явно движимы искушением, достаточно серьезным, освоить дополнительное геополитическое пространство, так сказать. Причем делают это под неприкрытым лозунгом: не допустить, чтобы Беларусь оставалась вместе с Россией, надо оторвать Беларусь от России. Таких в ЕС, насколько я понимаю, меньшинство, — отметил Лавров.

— Другая тенденция, которую продвигают ответственные, серьезные государства, заключается в том, что ЕС не следует повторять те ошибки, которые были совершены в отношении Украины. Эти две тенденции сталкиваются, они едва ли могут быть совместимы. Поэтому ЕС принимает заявления, которые достаточно обтекаемы, в них явно чувствуется, что между этими двумя тенденциями есть такое молчаливое пока большинство, которое очень не хочет сжигать мосты и делать какие-то заявления, которые не смогут потом реализоваться, — пояснил глава российского Министерства иностранных дел.

Создан белорусский фонд культурной солидарности

Фонд возглавили культурный менеджер и продюсер Сергей Будкин и певица Марина Шукюрова (Руся).

Сообщается, что главная цель фонда — юридическая, материальная и психологическая помощь представителям культурной общности Беларуси. В пресс-релизе отмечается, что помощь будет оказана тем, кто был уволен или ушел в знак протеста.

Второе направление деятельности фонда — содействие свободному креативу через поддержку. Предпочтение будет отдаваться быстрым в плане реализации проектам.

«Более 1200 деятелей культуры и искусства подписали открытое письмо к властям с требованием от властей признать президентские выборы недействительными и остановить насилие силовых структур. Чтобы поддержать представителей культурной общности, был создан Белорусский фонд культурной солидарности», — говорится в пресс-релизе.

(будет дополнено)