В этом году АЭС не запустят? Проверяем слухи, разбежавшиеся по Telegram-каналам

Источник материала: Onliner

Вокруг белорусской АЭС снова бродят слухи: популярные Telegram-каналы распространяют информацию о том, что все пропало и запуск атомной станции с 7 ноября нынешнего года переносится аж на 2022 год (что, может, было бы и неплохо с учетом тенденций 2020-го). При этом авторы новостей ссылаются на Постановление Совмина от 6 октября 2020 года №582, которое носит название «Об изменении постановлений Совмина». В документе действительно говорится о 2022 годе, но это уже и не новость.

— В документе речь идет о втором энергоблоке, — уточняет пресс-секретарь министерства энергетики Ольга Козлович. — О том, что срок его сдачи обозначен 2022 годом, сообщалось еще в середине года, когда шла загрузка ядерного топлива. Что касается энергетического пуска первого энергоблока, он, как и планировалось, состоится в этом ноябре.

И действительно, 7 августа по всем лентам прошла новость про второй энергоблок и 2022 год. Вот, например, текст Onliner: «Второй блок БелАЭС будет сдан заказчику в середине 2022 года, об этом сообщили в компании „Росатом“». Так что сенсационная новость вроде как и не новость, а лишь повторение уже известных фактов.

АЭС — сложный объект: большой красной кнопки с надписью «Пуск» здесь нет. Ввод атомной станции длится несколько месяцев, а условных запусков можно назвать как минимум три.

Первый — физический, когда в реактор начинают загружать топливо. В нашем случае это произошло 7 августа.

7 августа. Второй — энергетический, когда мы начинаем получать электричество. Он назначен на 7 ноября. С этого момента мощность будет постепенно повышаться.

Третий — выход на полную мощность или ввод в эксплуатацию. Планируется, что это произойдет в начале следующего года.

Точная дата начала третьего этапа пока неизвестна. Как объяснили в пресс-службе Министерства энергетики, на данный момент изменений по срокам не было: электроэнергия пойдет по проводам в начале ноября, а первый энергоблок введут в эксплуатацию в первом квартале 2021-го. Запуск второго энергоблока назначен на 2022 год.