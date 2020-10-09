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В этом году АЭС не запустят? Проверяем слухи, разбежавшиеся по Telegram-каналам
Источник материала: Onliner
Вокруг белорусской АЭС снова бродят слухи: популярные Telegram-каналы распространяют информацию о том, что все пропало и запуск атомной станции с 7 ноября нынешнего года переносится аж на 2022 год (что, может, было бы и неплохо с учетом тенденций 2020-го). При этом авторы новостей ссылаются на
— В документе речь идет о втором энергоблоке, — уточняет пресс-секретарь министерства энергетики Ольга Козлович. — О том, что срок его сдачи обозначен 2022 годом, сообщалось еще в середине года, когда шла загрузка ядерного топлива. Что касается энергетического пуска первого энергоблока, он, как и планировалось, состоится в этом ноябре.
И действительно, 7 августа по всем лентам прошла новость про второй энергоблок и 2022 год. Вот, например,
АЭС — сложный объект: большой красной кнопки с надписью «Пуск» здесь нет. Ввод атомной станции длится несколько месяцев, а условных запусков можно назвать как минимум три.
Точная дата начала третьего этапа пока неизвестна. Как объяснили в пресс-службе Министерства энергетики, на данный момент изменений по срокам не было: электроэнергия пойдет по проводам в начале ноября, а первый энергоблок введут в эксплуатацию в первом квартале 2021-го. Запуск второго энергоблока назначен на 2022 год.
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Вокруг белорусской АЭС снова бродят слухи: популярные Telegram-каналы распространяют информацию о том, что все пропало и запуск атомной станции с 7 ноября нынешнего...
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