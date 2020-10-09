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Озвучена цена на новые дома для очередников в Смолевичах
Источник материала: Onliner
Квадратный метр в квартирах для очередников, которые возводятся в Смолевичах, будет продаваться примерно за 1100—1200 рублей. Цену
Напомним, цена «квадрата» в первом экспериментальном доме, построенном в Смолевичах по этому принципу,
— Всего на территории квартала №2 в Смолевичах запланировано 19 жилых домов общей площадью 146 тыс. кв. м, это 2200 квартир. Также рядом с жильем возведут два детских сада и среднюю школу, — рассказал Денис Никитин, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома.
Сейчас на завершающей стадии находится строительство жилого дома №26, по генплану на 192 квартиры. По двум другим многоквартирным домам проектная документация уже прошла государственную экспертизу. До конца 2020 года планируется завершить проектные работы с получением экспертного заключения еще по четырем жилым многоэтажкам. Приступить к строительству этих зданий планируется в текущем году.
Кроме того, сейчас ведутся проектные работы по детскому саду и школе, финансирование проектирования и строительства которых, а также инженерно-транспортной инфраструктуры осуществляется за счет средств бюджета Минска путем перечисления межбюджетного трансферта в республиканский бюджет. На сегодняшний день объем перечисленного межбюджетного трансферта составляет 8 млн руб.
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Квадратный метр в квартирах для очередников, которые возводятся в Смолевичах, будет продаваться примерно за 1100—1200 рублей. Цену озвучивает агентство…Читать...
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