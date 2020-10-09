Озвучена цена на новые дома для очередников в Смолевичах

Источник материала: Onliner

Квадратный метр в квартирах для очередников, которые возводятся в Смолевичах, будет продаваться примерно за 1100—1200 рублей. Цену озвучивает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Дениса Никитина, председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома. Напомним, право построить квартиру в этих домах будет доступно всем столичным очередникам, независимо от места в очереди. Очередность начнет иметь значение лишь в том случае, если претендентов на квартиры будет больше, чем самих квартир.

Напомним, цена «квадрата» в первом экспериментальном доме, построенном в Смолевичах по этому принципу, составила всего $610. Правда, на квартиры в нем претендовало столько людей, что год постановки на учет нуждающихся все же пришлось учитывать.

— Всего на территории квартала №2 в Смолевичах запланировано 19 жилых домов общей площадью 146 тыс. кв. м, это 2200 квартир. Также рядом с жильем возведут два детских сада и среднюю школу, — рассказал Денис Никитин, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома.

Сейчас на завершающей стадии находится строительство жилого дома №26, по генплану на 192 квартиры. По двум другим многоквартирным домам проектная документация уже прошла государственную экспертизу. До конца 2020 года планируется завершить проектные работы с получением экспертного заключения еще по четырем жилым многоэтажкам. Приступить к строительству этих зданий планируется в текущем году.

Кроме того, сейчас ведутся проектные работы по детскому саду и школе, финансирование проектирования и строительства которых, а также инженерно-транспортной инфраструктуры осуществляется за счет средств бюджета Минска путем перечисления межбюджетного трансферта в республиканский бюджет. На сегодняшний день объем перечисленного межбюджетного трансферта составляет 8 млн руб.