В Гродно Volvo несколько раз перевернулась после столкновения с Ford

Источник материала: Tut.by

Легковушка несколько раз перевернулась в Гродно, пострадал водитель. Об этом сообщили в ГАИ.





Авария произошла 9 октября, около 14.00. По предварительной информации, 25-летний водитель Volvo ехал по улице Гродненской со стороны улицы Славинского в средней полосе. В какой-то момент из частного сектора стал выезжать Ford, за рулем которого находился 71-летний мужчина. Пенсионер хотел перестроиться в крайнюю левую полосу для последующего разворота, но врезался в Volvo. От удара последний несколько раз перевернулся.





В результате ДТП водитель Volvo получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь.