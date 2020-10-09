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В Гродно Volvo несколько раз перевернулась после столкновения с Ford
Источник материала: Tut.by
Легковушка несколько раз перевернулась в Гродно, пострадал водитель. Об этом
Авария произошла 9 октября, около 14.00. По предварительной информации, 25-летний водитель Volvo ехал по улице Гродненской со стороны улицы Славинского в средней полосе. В какой-то момент из частного сектора стал выезжать Ford, за рулем которого находился 71-летний мужчина. Пенсионер хотел перестроиться в крайнюю левую полосу для последующего разворота, но врезался в Volvo. От удара последний несколько раз перевернулся.
В результате ДТП водитель Volvo получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь.
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В результате ДТП водитель Volvo получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь.
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