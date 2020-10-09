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В Барановичском районе мусоровоз задавил грузчика
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб под колесам грузовика в Барановичском районе,
Происшествие случилось 8 октября в деревне Омневичи. Установлено, что 60-летний водитель мусоровоза МАЗ, двигаясь задним ходом, сбил 41-летнего мужчину, который осуществлял технологические операции по уборке мусора.
В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.
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Авария произошла днем 8 октября в деревне Омневичи.
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