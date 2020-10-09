В Барановичском районе мусоровоз задавил грузчика

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесам грузовика в Барановичском районе, сообщили в УВД Брестского облисполкома.





Происшествие случилось 8 октября в деревне Омневичи. Установлено, что 60-летний водитель мусоровоза МАЗ, двигаясь задним ходом, сбил 41-летнего мужчину, который осуществлял технологические операции по уборке мусора.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.