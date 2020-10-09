ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Барановичском районе мусоровоз задавил грузчика

09.10.2020 15:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесам грузовика в Барановичском районе, сообщили в УВД Брестского облисполкома.


Происшествие случилось 8 октября в деревне Омневичи. Установлено, что 60-летний водитель мусоровоза МАЗ, двигаясь задним ходом, сбил 41-летнего мужчину, который осуществлял технологические операции по уборке мусора.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла днем 8 октября в деревне Омневичи.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ghost of Tsushima наконец можно будет погладить собаку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.10.2020
Mir24.TV Belarus
09.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика