Луковичные, которые не стоит сажать осенью. Антисписок цветов от эксперта

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В октябре, а с современной осенью и позже, вплоть до самых морозов, любители цветов занимаются посадкой луковичных. Но далеко не каждая посаженная луковица порадует вас весной. Как не потратить деньги и усилия зазря, от покупки каких растений лучше отказаться, рассказала научный сотрудник лаборатории сохранения и восстановления биоразнообразия Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси Анастасия Гулис.



Рябчик шахматный. Фото: Википедия

Растения не для нашего климата

Есть несколько факторов, которые могут повлиять на всхожесть луковичных растений весной. Один из них — посадка растений, не подходящих для нашего климата.

— Политика садовых центров — продать все, что они привезли. В том числе цветы, которые сажать осенью в нашем климате бессмысленно. К примеру, часто осенью продают луковичные растения, которые при посадке на зиму 100% погибнут либо не будут полноценно цвести. А в той же Голландии осенью их сажать можно.



Анемоны. Фото: Википедия

Среди цветов, которые под осеннюю посадку для нашего климата не годятся, Анастасия Гулис называет ветреницу (анемону) корончатую, тигридию, испанский луковичный ирис (ксифиум), крокосмию, трителею.

— В садовых центрах под торговым названием «луковичный ирис» продают несколько различных видов, и у каждого из них разная зимостойкость. На полке вы можете найти испанский луковичный ирис (ксифиум) и голландский луковичный ирис (иридодиктиум). К сожалению, несмотря на очень привлекательные картинки, у нас могут успешно произрастать лишь иридодиктиумы, да и то не все. Из видовых стоит отдать предпочтение Иридодиктиуму сетчатому и его сортам, а Ирис Данфорда с желтыми цветками чувствует себя неважно в наших условиях. Гарантированно хорошая зимостойкость у сортов сетчатого ириса с темно-фиолетовой или синей окраской цветков, а сорта со светло-голубыми, белыми, желтыми цветами будут радовать вас совсем недолго.

По словам эксперта, сорта луковичного ириса светлых окрасок зачастую цветут только в первую весну после посадки. На следующий год луковица мельчает, потому что ей не хватает нормальных условий для жизни. На следующую весну она скорее всего не расцветет или даст очень маленький и неполноценный цветок, а потом и вовсе пропадет. И еще одно маленькое «НО»: все иридодиктиумы хорошо себя чувствуют только на участках без весеннего застоя воды, лучше на легких песчаных почвах, хорошо освещенных весь сезон.

Из часто разочаровывающих покупок можно отметить и такой вид, как белоцветник (левкойум). В продаже бывает два вида: белоцветник весенний и белоцветник летний. Если первый вид отлично чувствует себя в условиях Беларуси, то про второй это сказать сложно, ведь обещанная кисть из 5−7 белых цветков на высоком цветоносе бывает у него в редкие годы.



Тигридия. Фото: Википедия

Луковицы, которые «не доживают» до октября

Как объясняет эксперт, есть луковичные, которые не годятся для посадки в конце сезона, так как они слишком долго хранились в торговой упаковке, недостаточно хорошо сохраняющей влагу, поэтому к октябрю они оказываются высохшими или с признаками заболеваний.

— Если луковица долго хранится в торговой упаковке (а не в земле), она при этом тратит питательные вещества на дыхание, вес луковицы сильно уменьшается. А ведь именно за счет запасенных в ней питательных веществ происходит цветение весной, поэтому не стоит ждать от такой луковицы обильного цветения.

Отдельно Анастасия отмечает мелколуковичные, у которых покровная чешуя плохо переносит хранение. Луковицы таких видов чаще всего продают в торфяной засыпке, и даже это не является гарантией нормальной сохранности посадочного материала в конце сезона реализации.

— Это различные виды рябчиков — у них вообще отсутствует покровная чешуя, они пересыхают очень быстро. Рябчики с мелкой луковицей (не императорские) практически полностью высыхают до конца сентября, и нет смысла их покупать в октябре. Это такие виды, как Рябчик шахматный, лисьеягодный, Михайловского. Из растений со слабой покровной чешуей можно назвать такие виды, как сцилла (пролеска), галантус (подснежник), эрантис (зимовник), ветреница (анемона) нежная. Не стоит слишком затягивать и с покупкой таких мелколуковичных, как эндимион, пушкиния, хионодокса, камассия, либо очень внимательно выбирать луковицы в магазине.



Галантус. Фото: Википедия

Эксперт объясняет: если эти растения продают без торфяной упаковки, то их можно прощупать руками. Бывает, на ощупь становится понятно, что внутри — одна шелуха. Такие луковицы, конечно же, сажать не стоит.

При покупке тюльпанов нужно внимательно осмотреть луковицы — покровная чешуя у них часто спадает, и становятся видны все признаки заболеваний. Самое опасное, когда у донышка луковицы есть зеленая плесень или усохшие ямки — такое растение можно сразу выкидывать. Менее страшно, если плесень обнаружилась на верхушке луковицы, так как при условии обработки фунгицидом перед посадкой, растение с большой долей вероятности будет чувствовать себя удовлетворительно.

При выборе нарциссов нужно ощупать шейку луковицы. Если она мягкая, дряблая и кажется пустой — это плохой признак. Вероятно, растение повреждено луковой мухой или грибным заболеванием, и такая луковица скорее всего погибнет.



Нарциссы. Фото: Википедия

Цветы, которые распускаются слишком рано

Анастасия отмечает, что есть дачники, которые покупают мелколуковичные, цветущие очень рано, в марте, а с последними зимами, даже в феврале. Но у большинства дачников сезон чаще начинается с середины апреля.

— Цветоводы, бывает, сетуют: посадили осенью цветы, а они весной не расцвели. Они расцвели! Но это случилось раньше, чем люди открыли дачный сезон.

Среди луковичных, которые цветут самыми первыми, эксперт называет крокусы, галантусы, зимовник.



Крокусы. Фото: Википедия