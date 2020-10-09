В работе мобильных приложений нескольких банков произошли сбои

Источник материала: Tut.by

Мобильные приложения Альфа-Банк и БСБ Банк работают с перебоями. Клиенты банков сообщают, что не могут совершить платежи, валютно-обменные операции и другие. Позже читатели сообщили также о перебоях в работе мобильного приложения Приорбанка.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В колл-центре Альфа-Банк сообщили, что «наблюдаются проблемы с работоспособностью приложения, профильные специалисты уже занимаются решением этой проблемы и восстановят все в кратчайшие сроки».

— К сожалению, по срокам не сможем сориентировать. Все зависит от технической сложности вопроса. Постараемся все сделать как можно скорее.

В БСБ Банк сообщили, что с мобильным приложением «сейчас технический сбой».

— Его уже устраняют, пожалуйста, ожидайте.





В обоих банках не смогли сориентировать по примерным срокам устранения неполадок.