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В работе мобильных приложений нескольких банков произошли сбои

09.10.2020 15:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мобильные приложения Альфа-Банк и БСБ Банк работают с перебоями. Клиенты банков сообщают, что не могут совершить платежи, валютно-обменные операции и другие. Позже читатели сообщили также о перебоях в работе мобильного приложения Приорбанка. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В колл-центре Альфа-Банк сообщили, что «наблюдаются проблемы с работоспособностью приложения, профильные специалисты уже занимаются решением этой проблемы и восстановят все в кратчайшие сроки».

— К сожалению, по срокам не сможем сориентировать. Все зависит от технической сложности вопроса. Постараемся все сделать как можно скорее.

В БСБ Банк сообщили, что с мобильным приложением «сейчас технический сбой».

— Его уже устраняют, пожалуйста, ожидайте.


В обоих банках не смогли сориентировать по примерным срокам устранения неполадок.

 
 
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Мобильные приложения Альфа-Банк и БСБ Банк работают с перебоями. Клиенты банков сообщают, что не могут совершить платежи, валютно-обменные операции.
 
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