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В работе мобильных приложений нескольких банков произошли сбои
Источник материала: Tut.by
Мобильные приложения Альфа-Банк и БСБ Банк работают с перебоями. Клиенты банков сообщают, что не могут совершить платежи, валютно-обменные операции и другие. Позже читатели сообщили также о перебоях в работе мобильного приложения Приорбанка.
В колл-центре Альфа-Банк сообщили, что «наблюдаются проблемы с работоспособностью приложения, профильные специалисты уже занимаются решением этой проблемы и восстановят все в кратчайшие сроки».
— К сожалению, по срокам не сможем сориентировать. Все зависит от технической сложности вопроса. Постараемся все сделать как можно скорее.
В БСБ Банк сообщили, что с мобильным приложением «сейчас технический сбой».
— Его уже устраняют, пожалуйста, ожидайте.
В обоих банках не смогли сориентировать по примерным срокам устранения неполадок.
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Мобильные приложения Альфа-Банк и БСБ Банк работают с перебоями. Клиенты банков сообщают, что не могут совершить платежи, валютно-обменные операции.
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