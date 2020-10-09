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В Гродно BMW влетел в припаркованные автомобили

09.10.2020 15:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно легковушка протаранила несколько припаркованных автомобилей, сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла 8 октября, в 22.30. Предварительно установлено, что водитель BMW двигался по улице Ольги Соломовой. В какой-то момент он не справился с управлением и въехал в припаркованные авто.


Милиционеры задержали двух молодых людей, которые находились в BMW, а после аварии пытались скрыться. Оба они утверждали, что не управляли автомобилем, а ехали в качестве пассажиров. Медицинское освидетельствование показало, что парни пьяны.


В ГАИ отметили, что по словам очевидцев ДТП, в автомобиле находились только два человека.

 
Теги: Гродно
 
 
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Двое парней, находившихся в BMW, утверждали, что не управляли автомобилем.
 
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