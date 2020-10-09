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Трехуровневый паркинг, ресторан и зал для фитнеса с видом на Мухавец. В Бресте строят новый бизнес-центр

09.10.2020 15:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Варшавском шоссе строят 14-этажный бизнес-центр «IQ» с многоуровневым паркингом.


Объект располагается через дорогу от гостиницы Hampton.

В здании разместится бизнес-центр, трехуровневый паркинг на 200 машиномест, ресторан, зал для фитнеса с панорамным видом на Варшавское шоссе, мост на бульвар Шевченко и реку Мухавец.




 
 
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В здании разместится бизнес-центр, трехуровневый паркинг на 200 машиномест, ресторан, зал для фитнеса с панорамным видом на Варшавское шоссе.
 
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