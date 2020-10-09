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Мужчина пытался сжечь себя вместе с гаражом в Дубровенском районе – видео
09.10.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По информации МЧС, нетрезвый 35-летний мужчина – гость местной жительницы – в какой-то момент повел себя неадекватно: он облил стены хозпостроек краской и поджег. При этом на сельчанине загорелась одежда, однако ее успели потушить подоспевшие на подмогу соседи.
Пострадавший был госпитализирован с ожогами 1-4 степени, пожаром уничтожены гараж и сарай на участке.
Сейчас по факту проводится проверка, рассматриваемая версия пожара – попытка суицида.
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Сотрудники МЧС ликвидировали в Дубровенском районе пожар, который устроил местный житель, решивший в огне свести счеты с жизнью. Смотрите на видео кадры с места ЧП.
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