Мужчина пытался сжечь себя вместе с гаражом в Дубровенском районе – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

По информации МЧС, нетрезвый 35-летний мужчина – гость местной жительницы – в какой-то момент повел себя неадекватно: он облил стены хозпостроек краской и поджег. При этом на сельчанине загорелась одежда, однако ее успели потушить подоспевшие на подмогу соседи.

Пострадавший был госпитализирован с ожогами 1-4 степени, пожаром уничтожены гараж и сарай на участке.

Сейчас по факту проводится проверка, рассматриваемая версия пожара – попытка суицида.