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Мужчина пытался сжечь себя вместе с гаражом в Дубровенском районе – видео

09.10.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

По информации МЧС, нетрезвый 35-летний мужчина – гость местной жительницы – в какой-то момент повел себя неадекватно: он облил стены хозпостроек краской и поджег. При этом на сельчанине загорелась одежда, однако ее успели потушить подоспевшие на подмогу соседи.

Пострадавший был госпитализирован с ожогами 1-4 степени, пожаром уничтожены гараж и сарай на участке.

Сейчас по факту проводится проверка, рассматриваемая версия пожара – попытка суицида.

 

 
 
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Сотрудники МЧС ликвидировали в Дубровенском районе пожар, который устроил местный житель, решивший в огне свести счеты с жизнью. Смотрите на видео кадры с места ЧП.
 
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