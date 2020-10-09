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Суд оправдал корреспондента «Вечернего Бобруйска» Дениса Носова

09.10.2020 15:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Бобруйске (Могилевская область) судья Елена Гормаш закрыла дело за отсутствием состава правонарушения со стороны корреспондента «Вечернего Бобруйска» Дениса Носова.

Суд оправдал корреспондента «Вечернего Бобруйска» Дениса Носова
Фото Александра Чугуева

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), его обвиняли в участии в несанкционированном массовом мероприятии 4 октября, где во время освещения мирного митинга в Бобруйске задержали четырех журналистов.

Носова отпустили из ИВС 7 октября по истечении 72 часов с момента задержания. Суд состоялся 9 октября.

Интересы журналиста защищал адвокат Александр Рыжков. По словам самого Носова, «образцовая речь юриста не оставила обвинению ни единого шанса, чтобы наказать журналиста за то, что тот исполнял профессиональные обязанности».

В БАЖ отметили, что Носов пока единственный оправданный из четырех журналистов. Фотографа Юрия Комиссарова, который сотрудничает с порталом Bobr.by, наказали 7 сутками ареста. Даты судов над корреспондентом онлайн-газеты «Бобруйский курьер» Мариной Молчановой и корреспонденткой портала Bobr.by Алесей Латинской пока не определены.

«Тем временем не исключено их участие в уголовном деле. Пока Денис Носов был в изоляторе, оперативники устроили в его доме обыск, забрали технику, — отмечается в сообщении БАЖ. — 7 октября прошел обыск в квартире Марины Молчановой. Один из милиционеров пояснил: журналистов подозревают в поджигании участка — заведено уголовное дело о пожаре 28 сентября на общественном пункте охраны правопорядка. Правоохранитель заявил, что обыски пройдут у всех журналистов, задержанных на воскресной акции. Всех их уже допросили следователи».

 
 
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В Бобруйске (Могилевская область) судья Елена Гормаш закрыла дело за отсутствием состава правонарушения со стороны корреспондента «Вечернего Бобруйска» Дениса...
 
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