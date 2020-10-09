Суд оправдал корреспондента «Вечернего Бобруйска» Дениса Носова

В Бобруйске (Могилевская область) судья Елена Гормаш закрыла дело за отсутствием состава правонарушения со стороны корреспондента «Вечернего Бобруйска» Дениса Носова.



Фото Александра Чугуева

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), его обвиняли в участии в несанкционированном массовом мероприятии 4 октября, где во время освещения мирного митинга в Бобруйске задержали четырех журналистов.

Носова отпустили из ИВС 7 октября по истечении 72 часов с момента задержания. Суд состоялся 9 октября.

Интересы журналиста защищал адвокат Александр Рыжков. По словам самого Носова, «образцовая речь юриста не оставила обвинению ни единого шанса, чтобы наказать журналиста за то, что тот исполнял профессиональные обязанности».

В БАЖ отметили, что Носов пока единственный оправданный из четырех журналистов. Фотографа Юрия Комиссарова, который сотрудничает с порталом Bobr.by, наказали 7 сутками ареста. Даты судов над корреспондентом онлайн-газеты «Бобруйский курьер» Мариной Молчановой и корреспонденткой портала Bobr.by Алесей Латинской пока не определены.

«Тем временем не исключено их участие в уголовном деле. Пока Денис Носов был в изоляторе, оперативники устроили в его доме обыск, забрали технику, — отмечается в сообщении БАЖ. — 7 октября прошел обыск в квартире Марины Молчановой. Один из милиционеров пояснил: журналистов подозревают в поджигании участка — заведено уголовное дело о пожаре 28 сентября на общественном пункте охраны правопорядка. Правоохранитель заявил, что обыски пройдут у всех журналистов, задержанных на воскресной акции. Всех их уже допросили следователи».