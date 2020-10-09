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Совет Европы и Евросоюз вновь призвали Беларусь отменить смертную казнь

09.10.2020 15:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Совет Европы и Евросоюз в очередной раз призвали Беларусь отменить смертную казнь. Об этом говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля и генерального секретаря СЕ Марии Пейчинович-Бурич по случаю Европейского и Всемирного дня против смертной казни, который отмечают 10 октября.

Совет Европы и Евросоюз вновь призвали Беларусь отменить смертную казнь

«Совет Европы и ЕС еще раз призывают Беларусь, единственную европейскую страну, в которой до сих пор проводятся казни, отменить смертную казнь и присоединиться к подавляющему большинству стран, которые раз и навсегда отказались от этой жестокой и бесчеловечной практики», — говорится в заявлении.

В нем приветствуется общемировая тенденция к сокращению применения смертной казни. «В 2019 году, второй год подряд, казни приводились в исполнение только в 20 странах мира. Это исторический минимум, но это на 20 стран больше, чем должно быть, — подчеркивают представители ЕС и Совета Европы. — Поэтому мы пользуемся случаем, чтобы призвать всех членов ООН поддержать резолюцию о моратории на применение смертной казни на 75-й сессии Генассамблеи ООН в декабре 2020 года».

В заявлении также отмечается, что Всемирная коалиция против смертной казни, которая объединяет более 150 НПО, ассоциаций адвокатов, местных органов власти и профсоюзов, посвятила 2020 год праву на эффективную защиту.

«Нарушение этого фундаментального права непропорционально сильно затрагивает наиболее уязвимых членов общества, которые не могут позволить себе опытных адвокатов или могут быть не знакомы с правовой системой, — подчеркивают представители Совета Европы и ЕС. — Необходимо, чтобы системы правосудия предусматривали средства для подготовки эффективной защиты, включая при необходимости услуги достоверного письменного и устного перевода».

«Виновные в совершении преступлений должны быть привлечены к ответственности и наказаны. Однако опыт стран, отменивших смертную казнь, показал, что смертная казнь не предотвращает насильственных преступлений и не способствует созданию более безопасного общества. Напротив, убийство как наказание подпитывает цикл бессмысленного насилия», — говорится в заявлении.

Его авторы призывают государства — наблюдатели Совета Европы, которые еще не отменили смертную казнь, «содействовать открытому обсуждению препятствий, стоящих на их пути к отмене смертной казни».

Беларусь — единственная в Европе страна, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. С начала 2020 года вынесено уже три смертных приговора.

 
 
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Совет Европы и Евросоюз в очередной раз призвали Беларусь отменить смертную казнь.
 
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