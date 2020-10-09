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КС: Власти пытаются сменить информационную повестку иллюзией реформы Конституции

09.10.2020 15:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Созданием иллюзии конституционной реформы действующая власть пытается подменить повестку выхода из политического кризиса и выиграть время, отвлечь внимание беларусов от фальсификации выборов и последовавшего беспрецедентного насилия.

Такое заявление опубликовано в телегам-канале Координационного совета на поспешное решение властей к 25 октября собрать предложения по изменению Конституции Беларуси.

«Координационный Совет уверен: объявленные инициативы внесения изменений в Конституцию Республики Беларусь являются преждевременными и не способствуют разрешению политического кризиса в стране; реформа конституционного строя Республики Беларусь возможна лишь после восстановления законности и возвращения доверия народа государственной власти; проведение референдума под контролем президента, чья легитимность не признается большинством стран мира и подсчет голосов на нем дискредитировавшими себя избирательными комиссиями – делает любые его результаты нелегитимными», - говорится в заявлении КС.

Координационный Совет призывает всех беларусов открыто выразить свое мнение об изменении Конституции Республики Беларусь и его своевременности.

 
 
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Созданием иллюзии конституционной реформы действующая власть пытается подменить повестку выхода из политического кризиса и выиграть время, отвлечь внимание...
 
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