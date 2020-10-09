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Лукашенко: Не надо здесь проводить параллели между Беларусью и Киргизией

09.10.2020 15:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Пожалуй, единственной разумной вещью, которая сегодня прозвучала на совещании в исполнении Лукашенко, стала часть его реакции на события в Киргизии.

"В последнее время принято сравнивать события в Беларуси, неудавшийся переворот, с "успешным" переворотом в Кыргызстане. Должен заметить, что это абсолютно непрофессиональное сравнение, и нам не следует проводить здесь параллели», - верно заметил Лукашенко.

Но на этом всё и закончилось, а дальше совещание пошло в привычном ключе с очередным намеком на то, чего можно ждать от предлагаемых властью поправок в Конституцию.

"Что нас удержало от подобных событий - это так жестко критикуемая со стороны наших оппонентов вертикаль власти. Там этой вертикали нет. Это то, к чему стремятся некоторые политики в Беларуси. Они так хотят разделить страну по партийному признаку. Вот, пожалуйста, - президент там не имеет практически никаких полномочий. Поэтому не надо его за это осуждать. У них ситуация примерно середины 90-х годов в Беларуси. Это то, к чему наши вчерашние политические оппоненты призывают: давайте вернем Конституцию 1994 года. Вот результат - там уже третий переворот", - заявил Лукашенко.

«К слабой вертикали власти в Кыргызстане добавились другие проблемы: клановая борьба, олигархат, непомерная коррупция. Это все спутники безвластия. Нет власти - завтра появятся кланы, олигархи, которые будут дербанить страну и постоянно ее делить. Что самое опасное, таких последствий не может исключить ни одна страна, в том числе и мы. Захват власти - это немедленная дележка собственности, не только государственной, но и частной. Ни одно государство этого допустить не должно".

«Еще одна причина, почему в Беларуси невозможны такие события, которые произошли в Кыргызстане, - это отсутствие предпосылок для классических революционных настроений», - заключил Лукашенко.

 
 
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Пожалуй, единственной разумной вещью, которая сегодня прозвучала на совещании в исполнении Лукашенко, стала часть его реакции на события в Киргизии.
 
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