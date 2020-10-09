На митинге в Бишкеке началась стрельба









О звуках, похожих на выстрелы, также пишут ТАСС и «РИА Новости».





Столкновения начались между сторонниками и. о. премьера Киргизии Садыра Жапарова и экс-президента Алмазбека Атамбаева с бывшим премьером Омурбеком Бабановым, уточняет 24.kg. Стороны закидывали друг друга бутылками и камнями, началась массовая драка.









Бутылки полетели и в Атамбаева. Sputnik — Кыргызстан передает со ссылкой на очевидцев, что стрельбу открыла охрана бывшего президента во время отхода с площади.





Позднее, как сообщает «РИА Новости», ситуация в центре города успокоилась, митингующие только скандируют лозунги. На площадь прибыли волонтеры Красного Полумесяца, чтобы оказывать помощь пострадавшим, пишет 24.kg. Милиции, по данным издания, там нет. О пострадавших не сообщается.



