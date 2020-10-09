Кац, Знак, Прокопьев, Навальный и кит-водомет. Кого увековечивали белорусы в муралах на этой неделе

Источник материала: Onliner

Каждый день на улицах городов Беларуси появляются новые плакаты, муралы и арт-объекты. В конце недели мы собираем их вместе и надеемся не пропустить ни одной красоты. В этом начинании Onliner рассчитывает на помощь читателей: если видите стрит-арт на улицах своего города — сбрасывайте фото в наш Telegram-бот . Вот кого увековечивали белорусы на этой неделе.

Неделя началась с появления «аллеи Героев» в районе деревни Копище под Минском.





Здесь появился портрет Юрия Корзуна — шахтера «Беларуськалия», который в знак протеста приковал себя наручниками в забое (сейчас он отбывает 15 суток административного ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии).





Рядом с Корзуном нарисовали «диджеев перемен», которые включили песню Цоя на мероприятии в Киевском сквере, за что вскоре попали на Окрестина (после освобождения они приняли решение покинуть страну).





По соседству с диджеями появился плакат, посвященный спасателям ОСВОД, которые вытаскивали протестующих из Свислочи и перевозили на противоположный от ОМОНа берег (за что тоже вскоре попали на Окрестина).





И конечно, Марию Колесникову, которая находится под стражей в Жодино по обвинению в части 3 статьи 361 УК («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет»).





В Борисове появился мемориал Никиты Кривцова — 28-летнего парня, пропавшего 12 августа и спустя 10 дней найденного повешенным в районе ул. Парниковой.





А в Витебске — ремейк картины Марка Шагала «Прогулка» с активисткой Ниной Багинской в главной роли.





Уличные художники не забыли и про баскетболистку Елену Левченко, отбывающую административный арест за участие в акциях протеста. Такой мурал появился в Минске.





На одной из столичных построек появился портрет Светланы Тихановской, нарисованный от руки.





В Лошице изобразили Максима Знака на фоне бело-красно-белого полотна.





Во дворе жилого комплекса в районе станции метро «Петровщина» продолжается стрит-арт-баталия. В сентябре здесь появилось несколько муралов, посвященных белорусским женщинам в протестах и фотокорреспондентам, осужденным на сутки, а также исторический герб «Погоня» и котик со средневекового герба с подписью «Кусь за Беларусь».







Сторонники действующей власти регулярно вандалят эти муралы, дополняя их зеленой краской и подписями «Бацька» и «БТ».









Однако протестно настроенные жители окрестных домов не только восстанавливают старые муралы, но и рисуют новые. На этой неделе появился мурал в честь видеоблогеров, которые поддерживают белорусский протест (Прокопьев, Кац, Навальный, Тихановский).





Во Фрунзенском районе появился большой плакат, призывающий к воссоединению белорусского народа и с надписью «Жыве Беларусь».





В районе улиц Захарова — Пулихова мурал с детьми, стоящими в сцепке, дополнили гербом «Погоня» и Фемидой в балаклаве.









В районе ул. Кульман появилось изображение белорусского музыканта, из рожка которого льется бело-красно-белая музыка.





На трансформаторной будке в районе ул. Кульман мурал с цветами и колибри дополнили бчб-лентой.





Еще один мурал, адаптированный под протестную тематику, появился в Степянке.





Уличные живописцы вновь напомнили белорусам о прессинге IT-компании Panda Doc.





По городу, в том числе на легальных столбах для расклейки афиш, появились плакаты протестной тематики.









В одном из районов Минска красно-белой вышиванкой украсили теннисный стол.





Без внимания уличных художников не остался и инцидент с водометом, который, словно кит, бил струей в небо. Едва ли этот неисправный агрегат нанес вред кому-то из протестующих, но рядом с его изображением все равно появилась надпись «Не забудем, не простим».



