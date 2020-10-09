В ПВТ приняли еще 83 компании

Источник материала: Onliner

В ПВТ включили еще 83 компании, 2/3 из них были зарегистрированы в 2019—2020 годах. Отмечается, что 76 резидентов работают в Минске и столичном регионе, 3 — в Гомеле, 2 — в Бресте. В Могилеве и Полоцке зарегистрировано по одной компании. В состав ПВТ вошли резиденты с иностранным капиталом, которые учреждены представителями Германии, Израиля, Латвии и США. Также присоединились шесть центров разработки зарубежных корпораций.

Новыми резидентами ПВТ стали представители различных сфер, среди которых логистика, электронная коммерция, игровая индустрия, медицина, финтех, аудит, консалтинг и образование.

Сегодня Парк высоких технологий объединяет 969 компаний.

Напомним, 10 июля в ПВТ была зарегистрирована 71 новая компания, общее их количество тогда довели до 886.