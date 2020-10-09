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Лукашенко о конституционной реформе: «Вы должны слушать и слышать разные точки зрения». «Голос» анонсировал свою версию Конституции

09.10.2020 15:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Конкретики об анонсированной конституционной реформе пока куда меньше, чем эмоций. Сегодня про нее заговорил Александр Лукашенко, передает «Пул Первого» с совещания «по актуальным вопросам». Декларируется, что обсуждать реформу должны на «диалоговых площадках» по всей стране, для этого должны быть приглашены люди с разными позициями.

«Приглашайте туда разных людей, — велел Лукашенко. — Вы должны слушать и слышать разные точки зрения. И когда мы изучим эти вопросы — Конституции, управления, самоуправления, местного управления, экономические вопросы, — мы их обсудим здесь, в центре, вплоть до президента, и вынесем на Всебелорусское народное собрание. Вот такая формула должна быть».

Таким образом, важная роль в обсуждении отводится Всебелорусскому народному собранию. Лукашенко поручил проработать детали его проведения — численность, личности.

Тем временем платформа «Голос» объявила, что уже приготовила собственный проект Конституции. Но пока не показывают. Обещают выложить через несколько дней — тогда и начать обсуждение.

 
 
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Конкретики об анонсированной конституционной реформе пока куда меньше, чем эмоций. Сегодня про нее заговорил Александр Лукашенко, передает «Пул Первого» с...
 
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