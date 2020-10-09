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Лукашенко о конституционной реформе: «Вы должны слушать и слышать разные точки зрения». «Голос» анонсировал свою версию Конституции
Источник материала: Onliner
Конкретики об анонсированной конституционной реформе пока куда меньше, чем эмоций. Сегодня про нее заговорил Александр Лукашенко,
«Приглашайте туда разных людей, — велел Лукашенко. — Вы должны слушать и слышать разные точки зрения. И когда мы изучим эти вопросы — Конституции, управления, самоуправления, местного управления, экономические вопросы, — мы их обсудим здесь, в центре, вплоть до президента, и вынесем на Всебелорусское народное собрание. Вот такая формула должна быть».
Таким образом, важная роль в обсуждении отводится Всебелорусскому народному собранию. Лукашенко поручил проработать детали его проведения — численность, личности.
Тем временем
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Лукашенко о конституционной реформе: «Вы должны слушать и слышать разные точки зрения». «Голос» анонсировал свою версию Конституции
Конкретики об анонсированной конституционной реформе пока куда меньше, чем эмоций. Сегодня про нее заговорил Александр Лукашенко, передает «Пул Первого» с...
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