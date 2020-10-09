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«Плакала на шее». Лукашенко рассказал, как помог вывезти Тихановскую в Литву (видео)

09.10.2020 15:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня во время совещания Александр Лукашенко рассказал новые подробности о выезде Светланы Тихановской в Литву. Он отметил, что во время избирательной кампании и в начале уличных акций протестующие добивались одного: им не хватало сакральной жертвы. Ею могла стать экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, обратил внимание Лукашенко. Однако женщину по ее же просьбе успели вовремя вывезти в Литву, сообщает БЕЛТА.

— Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас, — сказал Лукашенко.

Он рассказал, как в те дни вызвал к себе поздним вечером председателя КГБ Валерия Вакульчика (впоследствии он был назначен госсекретарем Совета безопасности) и поручил ему «снять с улиц самое боевое подразделение и взять под контроль штаб оппозиции». В противном случае произошла бы беда, заявил он.

— Была задача переодеть наших ребят из «Альфы» и в то же время, засветившись там, аккуратно показать, что мы взяли под контроль этот штаб, — рассказал подробности операции Александр Лукашенко. — 50 иностранных журналистов туда свезли вместе с Тихановской и другими. В так называемой охране Тихановской был бывший сотрудник то ли милиции, то ли еще какой-то. И он позвонил в МВД: его насторожило, что в одном доме собрали столько людей.

По словам Лукашенко, к операции по предотвращению преступления были привлечены 120 силовиков.

— Замысел был — поджечь штаб и обвинить власть, — пояснил он.

На следующий день, рассказал Лукашенко, Светлана Тихановская попросилась на прием к министру внутренних дел, о чем Юрий Караев доложил президенту.

— Я отправил туда двух человек: его первого заместителя и руководителя ОАЦ. В целом просьба была одна: «Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда». Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. «Большое спасибо вам», — плакала на шее. Вывезли, — отметил Александр Лукашенко.

Одновременно белорусскому посольству в Литве было поручено помочь Светлане Тихановской с переездом, в том числе с поиском квартиры.

— Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы. Все остальное вы знаете, — добавил Лукашенко. — Этой сакральной жертвы не случилось, а представьте, если бы это произошло. Поэтому ее никто не выпихивал за границу. Стоял вопрос жизни и смерти, и это было ее желание.

 
 
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Сегодня во время совещания Александр Лукашенко рассказал новые подробности о выезде Светланы Тихановской в Литву. Он отметил, что во время избирательной кампании...
 
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