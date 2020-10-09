А «Кибер Партизаны» предупреждали: легли приложения беларуских банков, у банкоматов очереди

Источник материала: KYKY

Беларусы массово жалуются на работу мобильных приложений ряда банков: Альфа-Банка, БСБ Банка, Беларусбанка, Приорбанка. Клиенты этих банков говорят, что не могут совершить платежи, валютно-обменные операции и так далее. Кроме того, к банкоматам, по сообщениям наших читателей, по крайней мере в Минске выстраиваются огромные очереди.

В колл-центре Альфа-Банка TUT.by заявили, что «наблюдаются проблемы с работоспособностью приложения, профильные специалисты уже занимаются решением этой проблемы и восстановят все в кратчайшие сроки». «К сожалению, по срокам не сможем сориентировать. Все зависит от технической сложности вопроса. Постараемся все сделать как можно скорее», – добавили представители банка.

Напомним, ранее группировка хакеров «Кибер Партизаны» анонсировала атаку на банковскую систему 9 октября в 17:00: она призывала беларусов до конца рабочей недели выгрести всю валюту из обменников и обналичить банковские карты. Сегодня «Кибер Партизаны» в своем телеграм-канале подтвердил решимость устроить хакерскую атаку в назначенное время.

Обложка: «Би-би-си».