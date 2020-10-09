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Активно выражавший свою позицию Егор Мещеряков покинул пост вице-председателя федерации баскетбола
Источник материала: Tut.by
Известный белорусский баскетболист Егор Мещеряков покинул пост вице-председателя Белорусской федерации баскетбола, написав 8 октября заявление на увольнение по собственному желанию,
«Я сделал это сам без какого-либо давления. Поблагодарил всех за плодотворную работу и хорошие эмоции. Причины очевидны — так будет лучше для всех», — отметил Мещеряков.
Отметим, что Егор неоднократно участвовал в мирных маршах солидарности, состоит в Свободном объединении спортсменов, активно выражает своё несогласие с ситуацией в стране после выборов и одним из первых подписал открытое письмо спортсменов к власти.
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Он сделал это по своему желанию.
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