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Активно выражавший свою позицию Егор Мещеряков покинул пост вице-председателя федерации баскетбола

09.10.2020 16:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный белорусский баскетболист Егор Мещеряков покинул пост вице-председателя Белорусской федерации баскетбола, написав 8 октября заявление на увольнение по собственному желанию, сообщает «Прессбол».

«Я сделал это сам без какого-либо давления. Поблагодарил всех за плодотворную работу и хорошие эмоции. Причины очевидны — так будет лучше для всех», — отметил Мещеряков.


Источник: FB Егора Мещерякова

Отметим, что Егор неоднократно участвовал в мирных маршах солидарности, состоит в Свободном объединении спортсменов, активно выражает своё несогласие с ситуацией в стране после выборов и одним из первых подписал открытое письмо спортсменов к власти.

 
 
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