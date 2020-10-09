Активно выражавший свою позицию Егор Мещеряков покинул пост вице-председателя федерации баскетбола

Источник материала: Tut.by

Известный белорусский баскетболист Егор Мещеряков покинул пост вице-председателя Белорусской федерации баскетбола, написав 8 октября заявление на увольнение по собственному желанию, сообщает «Прессбол».

«Я сделал это сам без какого-либо давления. Поблагодарил всех за плодотворную работу и хорошие эмоции. Причины очевидны — так будет лучше для всех», — отметил Мещеряков.



Источник: FB Егора Мещерякова

Отметим, что Егор неоднократно участвовал в мирных маршах солидарности, состоит в Свободном объединении спортсменов, активно выражает своё несогласие с ситуацией в стране после выборов и одним из первых подписал открытое письмо спортсменов к власти.