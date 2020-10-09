Правительство Беларуси перенесло дату полного запуска БелАЭС на 2022 год

Источник материала: Ежедневник

Постановлением Совмина №582 от 6 октября 2020 года внесены изменения в утвержденный в 2016 году комплексный план развития электроэнергетики с учетом ввода БелАЭС и межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года.

Ранее завершение строительства и полный ввод БелАЭС мощностью 2,4 тыс. МВт в эксплуатацию предусматривался в 2019-2020 годах. В новой редакции документа этот срок установлен на 2022 год.

Кроме того, на 2022 год перенесен срок завершения строительства и ввод 800 Мвт пиково-резервных мощностей на действующих в Беларуси электростанциях. Пиково-резервные мощности не будут участвовать в постоянной генерации и строятся с целью поставки электроэнергии в сеть в случае нештатной ситуации на БелАЭС.

Также в обновленной редакции изложен межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года. В соответствии с документом, целевой прогноз по увеличению потребления электроэнергии за период до 2025 года увеличен с 2,7 до 2,8 млрд кВт.ч. На эти цели будет задействовано 1,19 тыс. МВт вводимых мощностей БелАЭС. Наибольшие мощности будут задействованы для инвестпроектов Минтранса (354,2 МВт), "Белнефтехима" (267 Мвт), Минпрома (97,95 МВт).

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Президент Александр Лукашенко заявлял, что запуск БелАЭС планируется 7 ноября, передает interfax.by .

По данным Минэнерго, в связи с запуском БелАЭС электропотребление в Беларуси вырастет до 43,7 млрд кВ.ч в 2025 году с 37,9 млрд кВ.ч в 2019 году.