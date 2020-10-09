Лукашенко заявил, что спас Тихановскую от сожжения и помог деньгами

«Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас от этой сакральной жертвы», — заявил Александр Лукашенко 9 октября на совещании на совещании с главами силовых структур, министерств, областей и другими чиновниками. Видеофрагмент выступления разметил телеграм-канал «Пул первого».





Лукашенко заявил, что участникам акций протеста нужна была сакральная жертва, и ей могла стать экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

«Я рассказывал, когда вызвал его (речь о возглавлявшем в то время КГБ Валерии Вакульчике — ред.) практически поздно вечером (9 августа — ред.) и говорю: "Немедленно снимай с улиц самое боевое подразделение и возьми под контроль штаб так называемой оппозиции. В противном случае будет беда", — отметил Лукашенко. — И была задача переодеть наших ребят из [антитеррористического подразделения КГБ] "Альфы" и в то же время, засветившись там, аккуратно показать, что мы взяли под контроль этот штаб. Это ж 50 человек — иностранных журналистов всех — туда свезли вместе с этой Тихановской и другими».

По словам Лукашенко, в охране Тихановской был бывший сотрудник «то ли милиции, то ли еще какой-то». «Просто он усек, что что-то не то происходит. Зачем собрали в одном доме столько людей? Его это насторожило. Как в народе говорят, чуйка сработала. И он позвонил [министру внутренних дел Юрию] Караеву, — рассказал Лукашенко. — И тогда я снял 120 человек с этих улиц, которые там работали по отморозкам по этим, для того, чтобы не дать совершить это преступление. Замысел был типа Одессы: поджечь штаб и обвинить власть».

Лукашенко сообщил, что на следующий день Тихановская позвонила Караеву и попросилась на прием. «Он мне доложил. Я отправил туда двух человек: его первого заместителя и руководителя ОАЦ, — рассказал Лукашенко. — В целом просьба была одна: "Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси, будет беда". Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, которые она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег для того, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и ей отдали. Большое спасибо вам, на шею, плакала. Вывезли».

Лукашенко заявил, что отдал распоряжение белорусскому посольству в Литве, чтобы «помогли ей во всем, в том числе, если нужно, новую квартиру там снять, так далее и тому подобное».

«Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы. Все остальное вы знаете. Вот, чтоб вы знали, что произошло в то время, — сказал Лукашенко. — Этой сакральной жертвы не случилось, а представьте, если бы это произошло. Поэтому ее никто не выпихивал за границу. Вопрос стоял жизни и смерти, и это было ее желание».

О том, что Светлана Тихановская выехала в Литву, стало известно 11 августа — об этом сообщил в «Твиттере» глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

10 августа, на следующий день после президентских выборов, Тихановская провела пресс-конференцию, на которой заявила, что считает себя победителем на выборах. Вечером она понесла в ЦИК жалобу с требованием пересчитать голоса на отдельных избирательных участках. В кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной с Тихановской несколько часов общались представители силовых структур. Светлану заставили записать видеообращение к белорусам, в котором она заявила, что «абсолютно самостоятельно» приняла решение уехать за границу.

Обстоятельства своего отъезда из Беларуси Тихановская не комментирует до сих пор. Однако по словам ее соратников, Тихановскую вынудили уехать под угрозами, причем вывезли ее за границу представители власти.