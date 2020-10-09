Лебедько получил 15 суток административного ареста

Анатолий Лебедько получил 15 суток ареста, сообщает телеграм-канал правозащитного центра «Весна».





Такое решение 9 октября приняла судья суда Центрального района Минска Юлия Густырь. Судили политика за участие в несанкционированной акции (ч. 3 арт. 23.34 КоАП), в какой именно — не уточняется.

О том, что Анатолий Лебедько задержан и находится в милиции, сообщила накануне БелаПАН официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. По ее словам, политик задержан за совершение административного правонарушения. Ганусевич не уточнила, в каком подразделении милиции он находится и по какой статье задержан.

В комментарии БелаПАН исполняющий обязанности председателя ОГП Николай Козлов отметил, что связывает задержание Лебедько с его общественной и политической деятельностью. «Как мы знаем, сейчас особо не нужны причины для задержаний, а Анатолий Лебедько — яркий общественный деятель, политик, яркий блогер. Он говорит то, что считает нужным, и это не нравится людям, которые пытаются держаться у власти. Думаю, в этом причина», — сказал Козлов.

Утром 9 октября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала задержание политика. «Режим в который раз показал, что его слова ничего не значат, — цитирует Тихановскую ее пресс-служба. — Он заявлял о готовности провести Конституционную реформу — но при этом задержан Анатолий Лебедько, который координировал работу Общественной конституционной комиссии. Эта комиссия готовила проект демократических изменений и дополнений к Конституции 1994 года. Его задержание показало: никакая конституционная реформа при Лукашенко невозможна. Не верьте словам режима. Не посылайте ему никаких предложений, кроме одного: Лукашенко должен уйти».

Лебедько сейчас возглавляет центр исследований и прогнозов развития «Европейский диалог» и является координатором Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений в Конституцию в редакции 1994 года. 5 октября стало известно, что Тихановская назначила Лебедько одним из своих представителей по конституционной реформе.