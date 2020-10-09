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Бабарико обратился в Минюст в связи с вызовом его адвоката на заседание квалификационной комиссии

09.10.2020 16:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бывший претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико написал в Министерство юстиции обращение в связи с вызовом одного из его защитников Александра Пыльченко на заседание квалификационной комиссии при Минюсте.

Бабарико обратился в Минюст в связи с вызовом его адвоката на заседание квалификационной комиссии

Как сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лаевский, 9 октября они с Пыльченко посетили Бабарико в СИЗО КГБ и рассказали ему о вызове адвоката на заседание квалификационной комиссии 15 октября. Там будет рассматриваться вопрос о прекращении лицензии на адвокатскую деятельность.

В своем обращении Бабарико заявил: «Намерение лишить моего защитника лицензии я расцениваю как нарушение моего права на защиту и давление на меня. Я уже не имею возможности воспользоваться юридической помощью адвоката Максима Знака, которому была выдана доверенность на представление моих интересов в судах, в том числе по вопросам осуществления избирательных прав. Сейчас он заключен под стражу».

Манеру, в которой устраняют Пыльченко как адвоката, Бабарико считает «способом противодействия оказанию юридической помощи». «Прошу настоящее заявление рассмотреть на заседании квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, учесть мое мнение и уведомить меня о результатах рассмотрения данного заявления», — пишет Бабарико.

Как сообщалось ранее, 7 октября Александру Пыльченко вручили в Минюсте уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия его лицензии. Что стало основанием для рассмотрения этого вопроса, пока неизвестно.

Виктор Бабарико находится под стражей уже больше трех месяцев. Он был задержан 18 июня по подозрению в совершении экономических преступлений и содержится в СИЗО КГБ. Бабарико предъявлено обвинение по трем статьям УК: ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) и ч. 2 ст. 431 (дача взятки). «Международная амнистия» признала Виктора Бабарико политическим заключенным.
 
 
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Бывший претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико написал в Министерство юстиции обращение в связи с вызовом одного из его защитников Александра...
 
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