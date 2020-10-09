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Бабарико обратился в Минюст в связи с вызовом его адвоката на заседание квалификационной комиссии
Источник материала: Навiны
Бывший претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико написал в Министерство юстиции обращение в связи с вызовом одного из его защитников Александра Пыльченко на заседание квалификационной комиссии при Минюсте.
Как сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лаевский, 9 октября они с Пыльченко посетили Бабарико в СИЗО КГБ и рассказали ему о вызове адвоката на заседание квалификационной комиссии 15 октября. Там будет рассматриваться вопрос о прекращении лицензии на адвокатскую деятельность.
В своем обращении Бабарико заявил: «Намерение лишить моего защитника лицензии я расцениваю как нарушение моего права на защиту и давление на меня. Я уже не имею возможности воспользоваться юридической помощью адвоката Максима Знака, которому была выдана доверенность на представление моих интересов в судах, в том числе по вопросам осуществления избирательных прав. Сейчас он заключен под стражу».
Манеру, в которой устраняют Пыльченко как адвоката, Бабарико считает «способом противодействия оказанию юридической помощи». «Прошу настоящее заявление рассмотреть на заседании квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, учесть мое мнение и уведомить меня о результатах рассмотрения данного заявления», — пишет Бабарико.
Как сообщалось ранее, 7 октября Александру Пыльченко
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Бывший претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико написал в Министерство юстиции обращение в связи с вызовом одного из его защитников Александра...
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