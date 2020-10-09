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На платформе Знай·бай абонентам МТС предлагают расширенные опции
Источник материала: БДГ
Новая услуга МТС «Премиум-контент в образовательных сервисах» позволяет получить доступ к полному функционалу платформы Знай·бай, оплатив прямо с баланса мобильного телефона. Также для пользователей платформы мобильный интернет-трафик МТС не тарифицируется.
Чтобы получить премиум-доступ в личном кабинете на сайте
Первый день воспользоваться подпиской на премиум-доступ абоненты МТС могут бесплатно, далее — 0,30 рубля в сутки. Сумма автоматически будет списываться с баланса абонента ежедневно.
Единая платформа образования Знай·бай является электронным аналогом бумажных дневника и журнала. С помощью сервиса ученики могут отслеживать расписание занятий, получать домашние задания, учителя — выставлять оценки, а у родителей появилась возможность контролировать учебу детей.
Кроме стандартных опций, премиум-подписка позволяет получать доступ к электронным учебникам, просматривать дополнительную учебную литературу и видеоматериалы, а также включает ряд других полезных функций.
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Новая услуга МТС «Премиум-контент в образовательных сервисах» позволяет получить доступ к полному функционалу платформы Знай·бай, оплатив прямо с баланса...
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