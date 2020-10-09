Лукашенко рассказал свою версию вывоза Тихановской в Литву

Источник материала: АФН

Лукашенко посчитал, что настало время для новой истории белорусского сказочника, и рассказал, как проводилась операция по выдворению Светланы из Беларуси.

Он утверждает, что во время избирательной кампании и в начале уличных акций протестующие добивались одного: им не хватало сакральной жертвы. Ею якобы могла стать Светлана Тихановская. Однако женщину по ее же просьбе успели вовремя вывезти в Литву.

"Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас", - сказал пенсионер.

Он рассказал, как в те дни вызвал к себе поздним вечером председателя КГБ Валерия Вакульчика, впоследствии он был назначен госсекретарем Совета безопасности, и поручил ему "снять с улиц самое боевое подразделение и взять под контроль штаб оппозиции". В противном случае произошла бы беда, утверждает Лукашенко..

"Была задача переодеть наших ребят из "Альфы" и в то же время, засветившись там, аккуратно показать, что мы взяли под контроль этот штаб. 50 иностранных журналистов туда свезли вместе с Тихановской и другими. В так называемой охране Тихановской был бывший сотрудник то ли милиции, то ли еще какой-то. И он позвонил в МВД: его насторожило, что в одном доме собрали столько людей. По его словам, к операции по предотвращению преступления были привлечены120 силовиков. Замысел был - поджечь штаб и обвинить власть".

На следующий день, продолжил Лукашенко, Светлана Тихановская попросилась на прием к министру внутренних дел, о чем Юрий Караев доложил президенту.

"Я отправил туда двух человек: его первого заместителя и руководителя ОАЦ. В целом просьба была одна: "Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда". Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам", - плакала на шее. Вывезли".

Лукашенко сказл, что одновременно белорусскому посольству в Литве было поручено помочь Светлане Тихановской с переездом, в том числе с поиском квартиры.

"Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы. Все остальное вы знаете. Этой сакральной жертвы не случилось, а представьте, если бы это произошло. Поэтому ее никто не выпихивал за границу. Стоял вопрос жизни и смерти, и это было ее желание".

Ник и Майк, прочитав вышеизложенное, сообразили, что их популярности и славе пришел конец и в настоящий момент в телефонном разговоре, который естественно перехватывается и записывается, обсуждают, каким способом лучше наложить на себя руки….