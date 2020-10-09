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Румыния отозвала своего посла в Беларуси

09.10.2020 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посол Румынии в Беларуси Виорел Мошану отозван в Кишинев для консультаций, сообщил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску.

Также в пятницу стало известно, что Польша для проведения консультаций отозвала часть дипломатического персонала из республики.

"Мы решили отозвать нашего посла в Беларуси для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей. Беларуси необходимо понять, что использование дипломатического давления на страны ЕС не поможет диалогу и не приведет к положительному результату", – написал Ауреску на своей странице в Twitter.

Напомним, что на минувшей неделе МИД Беларуси потребовал, чтобы Польша и Литва до 9 октября сократили дипломатическое присутствие в республике. Своих послов из этих стран Минск отозвал для консультаций 5 октября. Такое решение объяснили во внешнеполитическом ведомстве "однозначно деструктивной деятельностью со стороны указанных стран". Для Литвы предусматривается сокращение с 25 до 14 дипломатов, для Польши – с 50 до 18. 
 
Теги: Минск
 
 
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Посол Румынии в Беларуси Виорел Мошану отозван в Кишинев для консультаций, сообщил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску.
 
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