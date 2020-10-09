Рай для филателистов: в Минске открылся почтовый салон

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Долгожданный подарок. В честь своего двадцати пятилетия Белпочта открыла «почтовый салон». Это магазин для филателистов, где собраны самые редкие экземпляры марок отечественного выпуска. В салоне побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

На 180 квадратных метрах – настоящий рай для филателистов. Это не просто магазин, а целый комплекс – с выставкой и конференц-залом для общения единомышленников.

Первые посетители, конечно, любители почтовой продукции. Сергей Пилипович еще в школу не ходил, когда увлекся филателией. За 50 лет собрал внушительную коллекцию. Но ассортиментом в витринах был удивлен даже он.

«Здесь все, что выпускалось Белпочтой. Все есть в наличии. Ну за исключением, может, некоторых вещей, которые стали уже редкостью. И то их наверняка можно увидеть в комиссионном отделе», – уверен председатель Белорусского союза филателистов Сергей Пилипович.

Здесь и самые первые экземпляры, напечатанные в независимой Беларуси, и современные – с технологией дополненной реальности. Стоит навести мобильный телефон на изображение, и оно оживает – как и интерес к коллекционированию, уверены в Белпочте. А благодаря такому островку для филателистов в здании Главпочтамта в самом центре Минска еще больше отечественных марок разлетится по всему миру.

«Это все в плюс не только имиджу предприятия «Белпочта». Учитывая расположение географическое этого здания и вот этого объекта, это скажется на имидже и перед иностранцами. Люди, задумывая этот проект, продумали все до мелочей», – отметил министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган.

Тщательно отбирали и сотрудников для почтового салона. Главное условие – опыт работы в такой сфере. Ведь марка – товар капризный.

«Обязательно сохранение каких-то технологических требований. Когда разрываем марочный лист, нельзя «поранить», повредить клеевую основу. Такая марка никогда не будет частью коллекции», – указала начальник издательского центра «Белорусской почты» Ирина Шипилова.

Эта марка в честь 25-летнего юбилея Белорусской почты точно займет достойное место в комплектах филателистов. Ее погасили на открытии салона.

Ассортимент в этом необычном магазине обновлять будут часто. В среднем «Белпочта» выпускает около сорока марок в год.