Клиенты жалуются на сбои в работе интернет-банкинга в пяти банках

Источник материала: Onliner

Около 16:00 клиенты нескольких белорусских банков начали жаловаться на то, что невозможно войти в мобильное приложение банка. С такими проблемами столкнулись клиенты «Приорбанка», «Альфа-Банка», «БСБ Банка». Также невозможно совершить операции в мобильном приложении «Белгазпромбанка». Кроме того, читатели сообщают и про некорректную работу приложения «Идея Банка».

«„Приорбанк“ сбоит, через раз кидает ошибку и переводит на поле логин и пароль», — рассказывает наш читатель Сергей. Такие сообщения приходят нам и от других пользователей приложения банка. Но стоит отметить, что не у всех так, есть клиенты, у которых интернет-банкинг работает нормально.





Есть проблемы и у клиентов «Альфа-Банка». Многие из них жалуются, что не могут получить доступ в мобильное приложение Insynk. Оно выдает отсутствие подключения к сети.

Аналогичная проблема у клиентов «БСБ Банка». Здесь тоже ошибка подключения к сети.





«В приложение „Белгазпромбанка“ войти можно, но операций никаких провести нельзя», — пишут клиенты банка и присылают скриншоты, как сейчас выглядит приложение.



Так выглядит приложение «Белгазпромбанка» сейчас

«В приложении „Идея Банка“ нет данных о транзакциях, но деньги на месте», — сообщает нам читательница.

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(будет дополнено)