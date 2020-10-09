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Клиенты жалуются на сбои в работе интернет-банкинга в пяти банках

09.10.2020 16:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Около 16:00 клиенты нескольких белорусских банков начали жаловаться на то, что невозможно войти в мобильное приложение банка. С такими проблемами столкнулись клиенты «Приорбанка», «Альфа-Банка», «БСБ Банка». Также невозможно совершить операции в мобильном приложении «Белгазпромбанка». Кроме того, читатели сообщают и про некорректную работу приложения «Идея Банка».

«„Приорбанк“ сбоит, через раз кидает ошибку и переводит на поле логин и пароль», — рассказывает наш читатель Сергей. Такие сообщения приходят нам и от других пользователей приложения банка. Но стоит отметить, что не у всех так, есть клиенты, у которых интернет-банкинг работает нормально.

Клиенты жалуются на сбои в работе интернет-банкинга в пяти банках

Есть проблемы и у клиентов «Альфа-Банка». Многие из них жалуются, что не могут получить доступ в мобильное приложение Insynk. Оно выдает отсутствие подключения к сети.

Аналогичная проблема у клиентов «БСБ Банка». Здесь тоже ошибка подключения к сети.

Клиенты жалуются на сбои в работе интернет-банкинга в пяти банках

«В приложение „Белгазпромбанка“ войти можно, но операций никаких провести нельзя», — пишут клиенты банка и присылают скриншоты, как сейчас выглядит приложение.

Клиенты жалуются на сбои в работе интернет-банкинга в пяти банках
Так выглядит приложение «Белгазпромбанка» сейчас

 «В приложении „Идея Банка“ нет данных о транзакциях, но деньги на месте», — сообщает нам читательница.

Если у вас не получается расплатиться картой или войти в мобильное приложение других банков, не указанных в статье, пишите на почту za@onliner.by или в наш Telegram-бот.

(будет дополнено)

 
 
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Около 16:00 клиенты нескольких белорусских банков начали жаловаться на то, что невозможно войти в мобильное приложение банка. С такими проблемами столкнулись...
 
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