Дом без хозяина. Как сейчас выглядят коттеджи Бабарико, Латушко и Цепкало

Источник материала: Onliner

18 июня 2020 года, когда предвыборная гонка только-только набирала обороты, стало известно о задержании Виктора Бабарико. Как заявил глава КГК Иван Тертель, претендент в кандидаты в президенты был задержан в связи с тем, что выступил «непосредственным организатором противоправной деятельности». С момента, когда бывший банкир был заключен под стражу, прошло уже четыре месяца. Onliner решил посмотреть, как сейчас выглядит имение Виктора Бабарико, поразившее всех масштабом и ухоженностью. Заодно мы узнали, какая обстановка вокруг домов еще двоих знаковых фигур президентской кампании.

Дом кандидата в кандидаты находится на отшибе деревни Мочаны. Несмотря на длительное отсутствие хозяина, на территории царит полный порядок: подстрижен газон, ухожены все растения — ни одну тую с участка не стащили. Дом охраняют собаки, слышны голоса людей.





Осень изменила расцветку участка — потускнели и завяли одни растения, вспыхнули багрянцем другие. Очевидно, что запустения и сорняков по пояс не дождутся даже самые ярые злопыхатели: имение не забыто и не заброшено. Преданные и профессиональные люди продолжают следить за состоянием дома и земли.









24 июля территорию Беларуси покинул еще один кандидат в кандидаты — Валерий Цепкало. «Причина в том, что мы получили информацию из достоверных источников, что планируется задержание моего супруга в ближайшее время», — сообщила Вероника Цепкало, которая позже, в начале августа, также уехала из страны.





Дом политической четы расположен в Минске, за Национальной библиотекой. По словам Валерия Цепкало, двухэтажное здание зеленоватого цвета было им продано для финансирования политической кампании. Впрочем, семья продолжала жить на своих метрах — таков уж был уговор между продавцами и покупателем.











С 9 августа, когда Вероника Цепкало выехала за пределы Беларуси, коттедж можно считать нежилым. Собственно, именно так он и выглядит. Правда, за строением очевидно кто-то приглядывает: некоторые окна открыты на проветривание.

Коттедж бывшего директора Купаловского театра, а также бывшего посла и министра культуры Павла Латушко, который вошел в президиум Координационного совета и начал активно высказывать свою гражданскую позицию, пережил налет вандалов . Произошло это 20 августа. Неизвестные забросали гараж бело-красной краской и нарисовали на воротах бело-красно-белые полосы. И это все на фоне того, что политический деятель из соображений безопасности уже не жил в этом доме.





2 сентября Павел Латушко уехал из Беларуси. Как сегодня выглядит его дом? Стараниями неравнодушных людей полосы были смыты с металлических ворот, а вот на фасаде краска осталась. По ощущениям, дом по-прежнему нежилой. Благо, без охраны не остался — «горит» сигнализация.







