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«Шкловский кукловод»: соцсети смеются над сказкой Лукашенко, что Тихановская взяла 15 тысяч долларов и плакала у него на шее

09.10.2020 17:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Что случилось?

Как говорит «Чай з малинавым варэннем», произошел клоунизм: Лукашенко «раскрыл» подробности «бегства» Светланы Тихановской из Беларуси.

По версии так называемого президента Беларуси, озвученной сегодня на совещнии «по актуальным вопросам», на старте уличных протестов демонстранты добивались одного: им не хватало сакральной жертвы. Ею рисковала стать Тихановская: мол, кто-то замышлял поджечь ее штаб и обвинить в этом власть. 

Поняв это, Светлана сама попросила главу МВД Юрия Караева передать президенту ее просьбу вывезти ее из Беларуси, иначе быть беде. Благородный Лукашенко не отказал и распорядился доставить Светлану под охраной в Литву. Тихановской вручили 15 тысяч долларов на жизнь на чужбине, причем эту сумму по требованию Лукашенко взяли с госпредприятия. Получив деньги, Тихановская плакала у Лукашенко на шее.

«Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас», — посетовал Лукашенко. На этом его сказка заканчилась.

Всем давно известно, что сейчас Тихановская в Европе, потому что ее именно вынудили покинуть Беларуси через несколько дней после выборов из-за давления и угроз властей. Поэтому новая «сенсация» от так называемого президента беларусам видится такой нелепой. Вот как реагируют соцсети.

Обложка: «Чай з малинавым варэннем».

 
 
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Что случилось? Как говорит «Чай з малинавым варэннем», произошел клоунизм: Лукашенко «раскрыл» подробности «бегства» Светланы Тихановской из Беларуси. По версии...
 
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