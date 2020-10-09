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«Шкловский кукловод»: соцсети смеются над сказкой Лукашенко, что Тихановская взяла 15 тысяч долларов и плакала у него на шее
Источник материала: KYKY>
Что случилось?
Как говорит «Чай з малинавым варэннем», произошел клоунизм: Лукашенко «раскрыл» подробности «бегства» Светланы Тихановской из Беларуси.
По версии так называемого президента Беларуси, озвученной сегодня на совещнии «по актуальным вопросам», на старте уличных протестов демонстранты добивались одного: им не хватало сакральной жертвы. Ею рисковала стать Тихановская: мол, кто-то замышлял поджечь ее штаб и обвинить в этом власть.
Поняв это, Светлана сама попросила главу МВД Юрия Караева передать президенту ее просьбу вывезти ее из Беларуси, иначе быть беде. Благородный Лукашенко не отказал и распорядился доставить Светлану под охраной в Литву. Тихановской вручили 15 тысяч долларов на жизнь на чужбине, причем эту сумму по требованию Лукашенко взяли с госпредприятия. Получив деньги, Тихановская плакала у Лукашенко на шее.
«Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас», — посетовал Лукашенко. На этом его сказка заканчилась.
Всем давно известно, что сейчас Тихановская в Европе, потому что ее именно вынудили покинуть Беларуси через несколько дней после выборов из-за давления и угроз властей. Поэтому новая «сенсация» от так называемого президента беларусам видится такой нелепой. Вот как реагируют соцсети.
Обложка: «Чай з малинавым варэннем».
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«Шкловский кукловод»: соцсети смеются над сказкой Лукашенко, что Тихановская взяла 15 тысяч долларов и плакала у него на шее
Что случилось? Как говорит «Чай з малинавым варэннем», произошел клоунизм: Лукашенко «раскрыл» подробности «бегства» Светланы Тихановской из Беларуси. По версии...
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