«Шкловский кукловод»: соцсети смеются над сказкой Лукашенко, что Тихановская взяла 15 тысяч долларов и плакала у него на шее

Источник материала: KYKY

Что случилось?

Как говорит «Чай з малинавым варэннем», произошел клоунизм: Лукашенко «раскрыл» подробности «бегства» Светланы Тихановской из Беларуси.

По версии так называемого президента Беларуси, озвученной сегодня на совещнии «по актуальным вопросам», на старте уличных протестов демонстранты добивались одного: им не хватало сакральной жертвы. Ею рисковала стать Тихановская: мол, кто-то замышлял поджечь ее штаб и обвинить в этом власть.

Поняв это, Светлана сама попросила главу МВД Юрия Караева передать президенту ее просьбу вывезти ее из Беларуси, иначе быть беде. Благородный Лукашенко не отказал и распорядился доставить Светлану под охраной в Литву. Тихановской вручили 15 тысяч долларов на жизнь на чужбине, причем эту сумму по требованию Лукашенко взяли с госпредприятия. Получив деньги, Тихановская плакала у Лукашенко на шее.

«Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас», — посетовал Лукашенко. На этом его сказка заканчилась.

Всем давно известно, что сейчас Тихановская в Европе, потому что ее именно вынудили покинуть Беларуси через несколько дней после выборов из-за давления и угроз властей. Поэтому новая «сенсация» от так называемого президента беларусам видится такой нелепой. Вот как реагируют соцсети.

Арестуют ли одного гражданина за финансирование западной оппозиции в особо крупном размере? Все таки покушение на конституционный строй. — Gypsynkov (@gypsynkov) October 9, 2020

Это Лукашеску свои мечты озвучивает, как он будет выезжать — Міністерство маразму (@VVHchonicles) October 9, 2020

Еще месяц и окажется, что Тихановскую он сам лично проводил болотами через границу, подсаживал через забор, прикрывал автоматом, нашел три схрона сигарет, вспоминая свою молодость в пограничных войсках. — Gypsynkov (@gypsynkov) October 9, 2020

наконец-то деньги беларуских налогоплательщиков пошли на содержание избранного президента. — Юра (@yurzmg) October 9, 2020

Если ваш релокейт не такой, как релокейт Светланы Тихановской, то я бы задумался, тем ли вы занимаетесь по жизни. — Gypsynkov (@gypsynkov) October 9, 2020

На шее плакала половина маршрутки. — Gypsynkov (@gypsynkov) October 9, 2020

Есть ощущение, что дед просто к воскресенью накидывает новые идеи вашим плакатам. — Gypsynkov (@gypsynkov) October 9, 2020

И окажется, что он вообще её отец и левой грудью вскармливал — dreamcatcher_av (@AvDreamcatcher) October 9, 2020

Шкловский кукловод — Легион НАТО (@natolegion1) October 9, 2020

Подождите, ау! Это же признание в том, что крупные денежные средства использовались не по целевому использованию?! Какого государственно предприятия? На каком основании? Каким документом эти деньги были выведены и обналичены??? https://t.co/hwdYy0F9aE — Дедушка охуевает (@Dedoooshka) October 9, 2020

За 15 штук надо было сразу в Лас-Вегас ехать — Free Belarus Now! (@lutautami) October 9, 2020

Обложка: «Чай з малинавым варэннем».