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Сергеев: направил в парламент 3 предложения по поправкам в Конституцию

09.10.2020 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Сергеев: направил комиссии три предложения по поправкам в Конституцию

Конституционная реформа уже вызвала большой интерес в обществе ― по данным парламентской комиссии по государственному строительству, в которую поступают предложения от граждан, на минувший день было подано более 500 предложений от граждан, общественных организаций и партий, сообщил собеседник радио Sputnik. 

© Sputnik
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"С учетом того, что еще две недели есть, думаю, что работы у этой комиссии будет очень много, во-вторых, мне известно, что сейчас существуют два общественных комитета, которые занимаются подготовкой предложений о дополнениях и изменениях в Конституцию, с другой стороны, могут и отдельные граждане посылать туда свои предложения", ― рассказывает Сергеев.

В частности, сам собеседник Sputnik направил на рассмотрение комиссии "всего три предложения", которые считает "весьма  актуальными"

"Во-первых, я предложил в преамбулу вставить одну важную строчку о том, что исток белорусской государственности лежит в Древней Руси… Это покажет, что Беларусь изначально принадлежит к цивилизации русского мира, и отсюда следует, например, что государственный статус русского языка наравне с белорусским ― это вполне естественное явление", ― говорит Сергеев.

Также по мнению собеседника, необходимо, "чтобы в Конституции было отражено участие Беларуси в Союзном государстве, в частности, чтобы в соответствующую статью была внесена запись, что Беларусь является соучредителем Союзного государства и содействует различным интеграционным процессам на постсоветском пространстве". 

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Кроме того, Сергеев считает, что из Конституции нужно убрать устаревшее положение о том, что "Беларусь стремится стать безъядерной зоной и нейтральным государством". В связи с тем, что у нас простроена БелАЭС, говорить о безъядерной зоне довольно бессмысленно, отмечает Сергеев.

"Кроме того, бурные события в Беларуси однозначно свидетельствуют  о потребности населения в изменениях, и мы видим, что происходит активное вмешательство внешних сил во внутренние дела Беларуси со стороны Запада. И в данном случае говорить о нейтралитете бесполезно, потому что очевидно, что единственным надежным союзником гарантом территориальной целостности и развития Республики Беларусь является Российская Федерация ,участие Беларуси в Союзном государстве, ОДКБ  и других интеграционных образованиях",― рассуждает Сергеев.

Поступающие в комиссию предложения охватывают все разделы Конституции, и новая редакция основного закона "будет выглядеть достаточно обновленной и более демократичной, чем ее настоящий вариант", резюмирует Сергеев.

Напомним, граждане Беларуси, общественно-политические объединения и их представители со 2 октября текущего года имеют возможность внести на рассмотрение в парламент страны свои варианты поправок в действующую Конституцию, предложения можно посылать до 25 октября на электронный адрес zakon@house.gov.by.

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