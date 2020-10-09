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Брэд Питт закрутил роман с замужней моделью и расстроил маму
09.10.2020 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудский актер Брэд Питт расстроил свою семью: родители знаменитости не одобряют его выбор в лице замужней модели Николь Потуральски.
27-летняя немецкая красавица стала новой возлюбленной звезды фильма "Однажды в Голливуде". При всем при этом, модель состоит в браке с ресторатором Роландом Мэри и воспитывает маленького сына. Но все это не помешало Потуральски закрутить роман с актером, ведь девушка является сторонницей свободных отношений.
Как сообщило издание
Маму актера - Джейн Питт, смутило не только семейное положение девушки, но и разница в возрасте ее сына и модели. Все это заставляет родительницу считать, что таким образом Николь хочет покорить Голливуд и использует Питта как наживку.
"Они беспокоются за то, что Брэд выставляет себя дураком", - отметили источники семьи.
Также мама актера продолжает общаться с первой женой Питта Дженнифер Энистон и делится с ней своими переживаниями.
А вот модель старается не реагировать на ситуацию в семье актера: недавно Потуральски
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Родители голливудского секс-символа не одобряют его отношения с эксцентричной красавицей и скучают по Дженнифер Энистон.
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