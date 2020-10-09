Брэд Питт закрутил роман с замужней моделью и расстроил маму

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудский актер Брэд Питт расстроил свою семью: родители знаменитости не одобряют его выбор в лице замужней модели Николь Потуральски.

27-летняя немецкая красавица стала новой возлюбленной звезды фильма "Однажды в Голливуде". При всем при этом, модель состоит в браке с ресторатором Роландом Мэри и воспитывает маленького сына. Но все это не помешало Потуральски закрутить роман с актером, ведь девушка является сторонницей свободных отношений.

Как сообщило издание New Idea , консервативные родители Питта были шокированы выбором сына: семья не оценила роман Питта с замужней Потуральски.

Маму актера - Джейн Питт, смутило не только семейное положение девушки, но и разница в возрасте ее сына и модели. Все это заставляет родительницу считать, что таким образом Николь хочет покорить Голливуд и использует Питта как наживку.

"Они беспокоются за то, что Брэд выставляет себя дураком", - отметили источники семьи.

Также мама актера продолжает общаться с первой женой Питта Дженнифер Энистон и делится с ней своими переживаниями.

А вот модель старается не реагировать на ситуацию в семье актера: недавно Потуральски удивила поклонников сходством с Ириной Шейк.

Читайте также: