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Лукашенко: "Тихановская забыла, что президент ее спас"

09.10.2020 17:26 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

media-polesye.by

Александр Лукашенко заявил, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская забыла, кто ее спас.

«Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас», - сказал глава государства на совещании в пятницу, 9 октября.

Лукашенко рассказал, что во время избирательной кампании и в начале уличных акций протестующие добивались одного: им не хватало сакральной жертвы. По словам президента, «ею могла стать экс-кандидат в президенты Тихановская, однако женщину по ее же просьбе успели вовремя вывезти в Литву».

Глава государства рассказал, как в те дни вызвал к себе поздним вечером Председателя КГБ Валерия Вакульчика (впоследствии он был назначен Госсекретарем Совета Безопасности) и поручил ему «снять с улиц самое боевое подразделение и взять под контроль штаб оппозиции». В противном случае произошла бы беда, цитирует слова президент его пресс-служба.

По словам президента, к операции по предотвращению преступления были привлечены 120 силовиков. «Замысел был - поджечь штаб и обвинить власть», - пояснил он.

Лукашенко заявил, что на следующий день Тихановская передала ему просьбу уехать из страны. «Я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тыс. долларов и отдали ей. «Большое спасибо вам», - плакала на шее. Вывезли», - отметил Лукашенко.

«Ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы», - заявил Лукашенко. Он еще раз подчеркнул, что Тихановскую «никто не выпихивал за границу». «Стоял вопрос жизни и смерти, и это было ее желание», - повторил президент.

 
 
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Александр Лукашенко заявил, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская забыла, кто ее спас.
 
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