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Посол Румынии отозван из Беларуси для консультаций

09.10.2020 17:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Посол Румынии Виорел Мошану отозван из Беларуси для консультаций, сообщил глава румынского МИД Богдан Ауреску в «Твиттере».

Посол Румынии отозван из Беларуси для консультаций
Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску

«Мы решили отозвать нашего посла в Беларуси для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей, — написал он. — Беларуси необходимо понять, что использование дипломатического давления на страны ЕС не поможет диалогу и не принесет положительных результатов».

После введения Евросоюзом 2 октября санкций в отношении 40 белорусских должностных лиц официальный Минск отозвал своих послов в Вильнюсе и Варшаве «для консультаций» и потребовал от Литвы и Польши сделать аналогичный шаг, а также сократить количество дипломатов в их посольствах.

5 октября из Минска были вынужденно отозваны послы Литвы и Польши. Затем в знак солидарности с коллегами Беларусь покинул посол Германии, также были отозваны послы Латвии, Эстонии, Болгарии, Чехии. Отзыв посла планирует и Словакия.

 
Теги: Минск
 
 
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Посол Румынии Виорел Мошану отозван из Беларуси для консультаций, сообщил глава румынского МИД Богдан Ауреску в «Твиттере».
 
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