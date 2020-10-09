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Посол Румынии отозван из Беларуси для консультаций
Источник материала: Навiны
Посол Румынии Виорел Мошану отозван из Беларуси для консультаций, сообщил глава румынского МИД Богдан Ауреску в «Твиттере».
«Мы решили отозвать нашего посла в Беларуси для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей, — написал он. — Беларуси необходимо понять, что использование дипломатического давления на страны ЕС не поможет диалогу и не принесет положительных результатов».
После введения Евросоюзом 2 октября санкций в отношении 40 белорусских должностных лиц официальный Минск отозвал своих послов в Вильнюсе и Варшаве «для консультаций» и потребовал от Литвы и Польши сделать аналогичный шаг, а также сократить количество дипломатов в их посольствах.
5 октября из Минска были вынужденно отозваны послы Литвы и Польши. Затем в знак солидарности с коллегами Беларусь покинул посол Германии, также были отозваны послы Латвии, Эстонии, Болгарии, Чехии. Отзыв посла планирует и Словакия.
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Посол Румынии Виорел Мошану отозван из Беларуси для консультаций, сообщил глава румынского МИД Богдан Ауреску в «Твиттере».
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