Заместитель министра внутренних дел Сергей Хоменко возглавил Белорусскую ассоциацию мини-футбола

Председателем Белорусской ассоциации мини-футбола (БАМФ) избран заместитель министра внутренних дел Сергей Хоменко.





За него единогласно проголосовали участники отчетно-выборной конференции этой организации, которая прошла 8 октября в Минске, сообщает пресс-служба МВД.

Возглавлявший БАМФ последние двадцать лет Сергей Куница стал почетным председателем мини-футбольной ассоциации.