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Заместитель министра внутренних дел Сергей Хоменко возглавил Белорусскую ассоциацию мини-футбола

09.10.2020 17:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председателем Белорусской ассоциации мини-футбола (БАМФ) избран заместитель министра внутренних дел Сергей Хоменко.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Хоменко возглавил Белорусскую ассоциацию мини-футбола

За него единогласно проголосовали участники отчетно-выборной конференции этой организации, которая прошла 8 октября в Минске, сообщает пресс-служба МВД.

Возглавлявший БАМФ последние двадцать лет Сергей Куница стал почетным председателем мини-футбольной ассоциации.

Заместителем главы МВД Сергей Хоменко был назначен 24 декабря 2019 года, до этого возглавлял Департамент охраны, ранее служил во внутренних войсках. Входит в список лиц, в отношении которых действуют санкции Евросоюза.

 
Теги: Минск
 
 
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Председателем Белорусской ассоциации мини-футбола (БАМФ) избран заместитель министра внутренних дел Сергей Хоменко.
 
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