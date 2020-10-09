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Заместитель министра внутренних дел Сергей Хоменко возглавил Белорусскую ассоциацию мини-футбола
Источник материала: Навiны
Председателем Белорусской ассоциации мини-футбола (БАМФ) избран заместитель министра внутренних дел Сергей Хоменко.
За него единогласно проголосовали участники отчетно-выборной конференции этой организации, которая прошла 8 октября в Минске,
Возглавлявший БАМФ последние двадцать лет Сергей Куница стал почетным председателем мини-футбольной ассоциации.
Заместителем главы МВД Сергей Хоменко был
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Председателем Белорусской ассоциации мини-футбола (БАМФ) избран заместитель министра внутренних дел Сергей Хоменко.
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