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Лукашенко анонсировал смену ректоров вузов и изменения в работе профсоюзов
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко на совещании 9 октября поручил в течение недели решить вопрос со сменой руководства некоторых высших учебных заведений. Видеофрагмент с совещания, в котором участвовали главы силовых структур, министерств, областей и другие чиновники, был показан в новостном выпуске на телеканале «Беларусь 1».
«Поведение части студентов показывает их небрежное отношение, мягко говоря, к высшему образованию, —
Отдельно он высказался о профсоюзах, задача которых, по его словам, состоит в том, чтобы «защитить человека и прежде всего его право на труд».
«В большей части председатели профсоюзных организаций не поддались политическому ажиотажу, — сказал Лукашенко. — Они здорово сработали на выборах и эту непростую ношу несут и сейчас. Но есть лидеры, первичек особенно, которые на предприятиях должны были быть на передовой. Некоторые ушли в тень, отдельные — спрятались под плинтус».
«Поэтому нам нужно немедленно пересмотреть подходы в работе профсоюзной вертикали, направив усилия на формирование доверительного взаимодействия руководства предприятий и трудящихся. Профсоюзам, как и любой другой организации, в том числе и молодежной нашей, надо найти конкретную работу и показать населению, что они занимаются делом», — добавил Лукашенко.
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Александр Лукашенко на совещании 9 октября поручил в течение недели решить вопрос со сменой руководства некоторых высших учебных заведений.
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