Лукашенко анонсировал смену ректоров вузов и изменения в работе профсоюзов

Александр Лукашенко на совещании 9 октября поручил в течение недели решить вопрос со сменой руководства некоторых высших учебных заведений. Видеофрагмент с совещания, в котором участвовали главы силовых структур, министерств, областей и другие чиновники, был показан в новостном выпуске на телеканале «Беларусь 1».



Фото: president.gov.by

«Поведение части студентов показывает их небрежное отношение, мягко говоря, к высшему образованию, — заявил Лукашенко. — Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени. Недорабатывают ректора вузов. В ближайшее время, Игорь Петрович (глава Администрации президента Игорь Сергеенко. — ред.), в течение недели мы должны решить проблему кадровую по таким вузам».

Отдельно он высказался о профсоюзах, задача которых, по его словам, состоит в том, чтобы «защитить человека и прежде всего его право на труд».

«В большей части председатели профсоюзных организаций не поддались политическому ажиотажу, — сказал Лукашенко. — Они здорово сработали на выборах и эту непростую ношу несут и сейчас. Но есть лидеры, первичек особенно, которые на предприятиях должны были быть на передовой. Некоторые ушли в тень, отдельные — спрятались под плинтус».

«Поэтому нам нужно немедленно пересмотреть подходы в работе профсоюзной вертикали, направив усилия на формирование доверительного взаимодействия руководства предприятий и трудящихся. Профсоюзам, как и любой другой организации, в том числе и молодежной нашей, надо найти конкретную работу и показать населению, что они занимаются делом», — добавил Лукашенко.