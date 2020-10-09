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Румыния отозвала посла в Беларуси для консультаций
Источник материала: АФН
Румыния отозвала своего посла в Беларуси для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей. Об этом сообщил в пятницу глава румынской дипломатии Богдан Ауреску.
"Я решил отозвать нашего посла в Беларуси для консультаций в духе солидарности с Литвой и Польшей, - написал он в Twitter. – Беларусь должна понять, что давление на дипломатическом уровне на страны - участницы Евросоюза не помогает диалогу и не приносит положительных результатов".
Посол Румынии в Минске Виорел Мокану около месяца назад в числе послов других государств ЕС посетил в Минске лауреата Нобелевской премии по литературе, оппонента режима Светлану Алексиевич, передает ТАСС.
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Румыния отозвала своего посла в Беларуси для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей. Об этом сообщил в пятницу глава румынской дипломатии Богдан...
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